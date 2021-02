Gobierno quiere evitar que al crecimiento económico "se lo lleven cuatro vivos"

El jueves el Gabinete económico mantuvo un encuentro con los principales empresarios del país para intentar avanzar en un acuerdo de precios y salarios.



Los empresarios consideraron que se dio un "clima muy bueno" y de "mucha contribución", al tiempo que el Gobierno resaltó la "actitud positiva" por parte de los referentes del sector privado.



En ese escenario, acordaron continuar el diálogo y llevar a cabo mesas sectoriales para profundizar el análisis sobre la aceleración de la inflación.



"Vamos a promover mesas de diálogo, pero queremos resultados concretos", advirtió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



En declaraciones radiales, evaluó: "Tenemos herramientas como para encauzar esas expectativas de rentabilidad y ponerlas todas en un marco en el que el crecimiento económico de este año no se lo lleven cuatro vivos".



Así, sostuvo que la intención del Gobierno es que "no se vaya todo el esfuerzo por la canaleta de los precios".



"Tenemos una política y una mirada que tiene que ver con la distribución de los ingresos. Necesitamos alinear expectativas de precios y salarios y que los salarios le ganen a la inflación", apuntó.



Por ello, insistió en la necesidad de "generar acuerdos sostenidos en el tiempo para lograr recomponer una economía que venía muy golpeada".



"La Argentina, cuando crece, es cuando los salarios y las jubilaciones le ganan a los precios, ahí es cuando todos ganan", enfatizó.



Al ser consultado sobre los motivos que generan inflación, criticó: "El ex presidente Mauricio Macri hizo una simplificación. Dijo que se resolvía en dos patadas".



En ese sentido, sostuvo que el ex jefe de Estado lo que hizo fue "destruir gran parte de la industria nacional".



"La culpa de la inflación hay que encontrarla en diferentes estamentos. Hay cuestiones macroeconómicas y monetarias, de cómo evoluciona el dólar, y cuestiones fiscales, de cómo es la relación de la recaudación y lo que gasta el Estado. También hay una puja distributiva", argumentó Cafiero.



De ese modo, puntualizó en la intención respecto de "recuperar en términos reales el salario" y criticó que hay "cierta especulación que a veces existe en los sectores".



"Ahí tenemos que ser inflexibles", enfatizó el jefe de Gabinete y remarcó: "Esta semana tuvimos más de 140 sanciones y más de 140 clausuras de comercios porque no estaban respetando los precios".



"Para que esta sea la última crisis, tenemos que generar acuerdos porque las pujas eternas ponen vencedores y derrotados en puja. Eso es parte de una sociedad que no puede avanzar nunca", analizó.



NA