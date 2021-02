Aumentos de combustibles: serán “paulatinos y se ajustarán a la inflación”

Congelamiento de precios

Desde que comenzó el año, los valores del combustible fueron incremento de manera exponencial, con más de seis subas en 40 días .En Paraná en los surtidores deAl respecto, el presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Héctor Martínez, explicó que “los valores de los combustibles habían quedado atrasados con respecto a la inflación del año pasado, hay que tener en cuenta que la inflación había sido de un 34 por ciento, los combustibles estaban a un 12 por ciento por debajo”.Y resaltó que “, salvo que el gobierno decida congelar los precios”.”.“Creemos que los aumentos serán paulatinos a lo largo del año”, sumó Martínez.Consultado sobre la situación de las estaciones de servicio dijo que “. De todos modos, no hubo cierres mayores, siempre tratamos de mantener los puestos de trabajo”.Se bien no es algo que no confirmó, el presidente del CECAER indicó que “son cosas que se comentan,. Creemos que se va a ir actualizando los precios de manera leve y acompañando a la inflación”.Martínez refirió que cada vez que aumentan los combustibles es un ingreso mayor para las estaciones de servicios, “estamos a la expectativa que se reactive el sector y poder mantener el capital”.