El dólar “solidario” sigue más caro que el “blue” que arrancó estable la semana

El dólar blue comenzó la semana a $151, igual valor del viernes, y el denominado "solidario", que incluye una carga impositiva del 65%, superó los $154, en una jornada en la que el Banco Central embolsó unos u$s 100 millones, indicaron fuentes privadas.El ingreso de divisas por parte de sectores exportadores y la calma que atraviesa el mercado cambiario permitieron al Central adquirir divisas para fortalecer reservas, que siguen en niveles de U$S 39.200 millones porque el país debió afrontar vencimientos de deuda en los últimos días.Durante la semana pasada, los ingresos por exportaciones de cereales y oleaginosas totalizaron u$s 482,2 millones, según información de las cámaras empresariales, y el Central logró acumular unos u$s 150 millones."El monto neto de compras oficiales supera ya con holgura el saldo positivo conseguido en enero pasado", agregaron cambistas consultados.Por su parte, las cotizaciones financieras superaron el valor de la divisa en el sector informar, al registrar subas del orden del4%.El denominado dólar "solidario" cotizó según la medición del Banco Central a $87,32 comprador y $93,57 vendedor, pero si se le agrega la carga impositiva se ubicó en $154,38, cuarenta y dos centavos más que el viernes.El dólar al que pueden acceder los ahorristas con un cupo mensual de u$s 200 por mes, y cuya adquisición se mantiene restringida para gran parte de la población, se posiciona actualmente como el más caro del mercado.El dólar Contado con Liquidación registró un alza del 3,6% a $152,45, con lo que la brecha con el mayorista se extendió hasta 72,90%, mientras que el MEP o Bolsa se mantuvo estable a $149,77.Los tipos de cambios bursátiles cerraron enero con alzas de hasta casi 7,5%, la mayor suba mensual desde septiembre del año anterior.El dólar mayorista, por su parte, escaló 17 centavos con relación al viernes pasado, a $88,17, en una jornada en la que el volumen negociado u$s 324,9 millones.