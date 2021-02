YPF mejora las condiciones de su oferta y extiende el plazo del canje de deuda

La petrolera YPF mejoró las condiciones de su oferta y extendió el plazo del canje de su deuda por US$ 6.220 millones, en busca de dar un paso más hacia una reestructuración exitosa.Según deslizaron fuentes de la compañía, YPF obtuvo "el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad- Hoc de bonistas para el vencimiento 2021 y se acerca al cierre exitoso de su refinanciación de deuda".Al cierre del viernes pasado, YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles.Posteriormente recibió una propuesta de parte del Grupo Ad-Hoc, que posee aproximadamente un 45% de tenencias del bono 2021, solicitando una última modificación a las condiciones de intercambio de ese bono para comprometer su participación en la transacción.Esa propuesta fue presentada al directorio de la compañía, que resolvió aprobar las modificaciones solicitadas, habiendo considerado que las mismas eran "razonables", toda vez que se limitaron a conceptos que se adaptan a las necesidades de YPF para lograr el cumplimiento de sus objetivos y se enmarcan en las normativas del Banco Central, indicaron a NA fuentes de la petrolera.En consecuencia, YPF anunció que extenderá el plazo de la oferta de canje para posibilitar que ingresen al mismo todos aquellos inversores que consideren que la nueva y última propuesta reúne las condiciones necesarias para su participación.Las nuevas condiciones presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados a 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos.La propuesta, que estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche, redundarían en un mayor nivel de participación, incluyendo el compromiso del Grupo Ad-Hoc en relación con sus tenencias de bonos 2021, que permiten augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital que vencen en marzo próximo, se informó."Una vez más YPF demuestra su orientación de mercado y la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus inversores en la medida que puedan ser compatibilizadas con las restricciones que enfrenta la compañía en materia regulatoria y por la situación financiera que atraviesa luego de los efectos que tuvo la pandemia en sus operaciones", dijeron las fuentes consultadas.Con esta última modificación, la empresa espera concluir de manera exitosa su proceso de refinanciación de deuda, sumando una participación mayor en la oferta de parte de todos los tenedores de bonos elegibles a participar del canje, lo cual redundará en una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que "permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo", se informó.El canje de deuda lanzado por la petrolera YPF tenía preestablecida una fecha de aceptación prevista para este lunes, aunque en el mercado se empezó a especular con que la compañía podía lanzar una nueva propuesta de mejora durante la semana, lo que finalmente se confirmó este domingo por la noche.En este contexto, en las próximas horas debía conocerse un resultado preliminar sobre el nivel de aceptación de la oferta para renegociar vencimientos por un total de u$s 6.220 millones, de los cuales el más urgente opera en marzo próximo, por u$s 413 millones.En medio de la atención depositada por el mercado en esta operación, el Banco Central dictó en las últimas horas una medida que mejoraría las posibilidades que tienen las empresas con deudas en dólares de hacerse de divisas.La autoridad monetaria flexibilizó algunos requisitos en torno a las emisiones de nueva deuda, buscando contribuir a mejorar la propuesta de canje o pagos no solo de YPF, sino también de otras petroleras y compañías de primera línea que deben afrontar vencimientos de deuda.A través de la Comunicación "A" 7218, el BCRA ahora permite emitir deuda en moneda extranjera en el mercado internacional a ser suscripta por inversores de otros países, e ingresar los dólares al país.También autoriza a emitir deuda en moneda extranjera en el país a ser suscripta por inversores que tengan los dólares depositados en el país.