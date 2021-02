Cayeron las conversiones a GNC: las cifras apenas llegan a un tercio de 2015

Si bien operadores del sector admiten que en las últimas semanas se registró un incremento para la colocación de tanques de Gas Natural Comprimido (GNC) en automóviles, el nivel de actividad sigue estando muy por debajo de sus mejores años.Pandemia mediante, aumentos permanentes de combustibles, y pese a brecha de costos que permanecen siendo favorables al suministro gasífero,, cuando el volumen de operaciones en talleres de montaje tuvieron sus mejores años.Desde ese período no hubo reactivación ni repuntes, por lo que decreció el: de acuerdo con los datos oficiales a los que accedió, que fue en 2015, con 44.588 rodados.Coincidente con un año marcado por la pandemia del Covid-19, en los talleres de montaje el trabajo finalizó con, y. Lejos del pico de 2014, con 534 colocaciones de tanques en el mes de septiembre, o 430 en el mismo mes de 2015.En abril, en plena restricciones por el coronavirus, hubo solo 54 conversiones, y 124 en mayo; pero en noviembre, apenas 132.“Cuesta volver a retomar actividad, luego de varios años que se desalentó la actividad”, confió el responsable de un taller de montaje en Paraná. Entre 2016 y 2019, no solo hubo un gran aumento del gas, por los incrementos de tarifas, sino que no hubo para el sector ningún tipo de facilidad o financiamiento para las operaciones, confió.Actualmente, la colocación de un tanque de 14 metros cúbicos, que otorga un rendimiento de aproximadamente 150 kilómetros, tiene un valor aproximado a los. Para la operación, hoy están disponibles los programas Ahora 12 y Ahora 18. El precio actual del GNC en los surtidores es de 37 pesos el metro cúbico, en promedio; a fin del año pasado, era de casi 32 pesos.Un informe del Enargas refleja que en el GNC se observan cuatro ciclos: de 1998 al 2005, se observa un crecimiento de la cantidad de vehículos a una tasa promedio del 18% anual; en 2003 la variación anual llegó a ser del 33%. Desde 2006 hasta 2009, la tendencia se revierte, ya que la cantidad de vehículos habilitados a GNC disminuyó a una tasa promedio de 2% anual.Luego, entre los años 2010 y 2015 vuelve a registrarse una evolución positiva, superando los niveles de 2005 aunque con una menor magnitud de crecimiento que en el ciclo anterior, con una tasa anual de crecimiento promedio del 5%.Finalmente, desde 2016 ese ciclo se interrumpe con un descenso en la cantidad de vehículos habilitados.