La Bancaria pidió no "limitar" el encuentro entre Gobierno y empresarios

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, consideró este sábado que "limitar" el encuentro de la semana próxima a precios y salarios "sería un error", al argumentar que "el proyecto de fondo" del Gobierno es constituir un Consejo Económico y Social para el crecimiento de la Argentina."Es un tema el de los precios y salarios, pero limitarlo a eso no sería correcto. Me parece que el proyecto de fondo del Gobierno es la constitución de un Consejo Económico y Social que también establezca bases de consenso sobre determinados temas para el crecimiento de la Argentina", indicó el dirigente sindical.De ese modo, el gremialista evaluó que "limitarlo a precios y salarios sería un error" y propuso que sea una conversación "integral"."La caída de poder adquisitivo del sector privado fue de aproximadamente 20 por ciento en cuatro años y en algunas actividades no pudieron negociar paritarias por la pandemia", subrayó.Por ello, señaló que en los casos en que "hubo pérdida de poder adquisitivo en el ultimo tiempo, lo que hay que hacer es mejorar los salarios por encima de la inflación".Al ser consultado sobre la atención en los bancos, estimó: "No veo en los meses próximos que se vuelva a la normalidad. Sería un riesgo para el trabajador, pero también para los clientes que van al banco".