Carne con rebajas: Kulfas indicó que el acuerdo se cumplió "muy razonablemente"

Asimismo, en declaraciones a FM Metro, el funcionario nacional enumeró los diferentes abordajes que realiza el Gobierno para bajar la inflación, cuyo objetivo es ir "reduciéndola de manera persistente año a año".



"Tenemos un balance positivo. El acuerdo se cumplió de manera muy razonable. Enviamos gente a fiscalizar y la carne estaba disponible, a precios acordados y de buena calidad", destacó Kulfas.



En esa línea, agregó que su equipo "está trabajando" en un acuerdo como el de la carne pero para frutas y verduras, aunque aclaró que las mismas "tienen una complejidad distinta porque es un sector muy diseminado: hay muchos pequeños productores por un lado y muchas pequeñas verdulerías. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en un esquema", explicó.



Respecto de la inflación, Kulfas remarcó que "en la Argentina es un fenómeno que no es nuevo y requiere un abordaje de diferentes facetas".



"Por un lado, claramente se inicia en la macroeconomía y ahí tenemos el programa económico que plantea el Ministerio de Economía con el Banco Central, con un escenario de consistencia fiscal que reduzca el déficit con una política cambiaria alineada con eso".



En segunda instancia, el Ministro planteó "el esquema de coordinación de salarios y precios", que busca que los salarios se ubican "unos puntos por encima de la inflación", y luego el apoyo de los programas como Precios Cuidados, Precios Máximos y el acuerdo de la carne.



"Venimos de un escenario muy difícil. Tuvimos una inflación del 50% en 2019, el año pasado logramos bajarla casi 20 puntos. Por supuesto, eso no alcanza, pero lo importante es ir por este camino e ir reduciéndola de manera persistente año a año", dijo Kulfas.



Por otro parte, el ministro indicó que el Ministerio de Economía "plantea la necesidad de revisar el esquema de subsidios".



"Está claro que se venía antes de 2019 con un escenario donde se habían subido la tarifas de manera exorbitante. Por eso, se viene haciendo un trabajo de monitoreo y revisión de los marcos tarifarios y por eso, en las próximas semanas, estará Economía anunciando qué se va a hacer al respecto", finalizó. (Télam).