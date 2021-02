Banco Central habilita a empresas exportadoras a emitir deuda en dólares

La Comunicación "A" 7218 permite emitir deuda en moneda extranjera en el mercado internacional a ser suscrita por inversores de otros países e ingresar los dólares al país, y también emitir deuda en moneda extranjera en el país a ser suscrita por inversores que tengan los dólares depositados en el país.



La vida promedio de los títulos de deuda no debe ser menor a los cinco años y el primer pago de capital debe concretarse como mínimo a los tres años de la emisión.



"Si una empresa exportadora emite una ON (obligación negociable) en el exterior, una cuarta parte puede ser suscrita por personas jurídicas que tienen dólares depositados en el país. Es decir, se les permite transferir esos dólares para suscribir esa ON", explicó una fuente de la entidad.



Añadió que la transferencia "tiene el tope de 25% de la emisión y al final de la vida de la ON, el 100% se va a pagar en el exterior". Las divisas resultantes de la emisión de deuda deben ingresar al país.