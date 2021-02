Todesca aseguró que es "factible" que precios y salarios tiendan al 30% en 2021

Política La vicejefa de Gabinete habló de aumentar retenciones y entidades lo rechazan

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que es "absolutamente factible" que el tipo de cambio, los precios, los salarios y las tarifas converjan en torno al 30% este año y que, para ello, el Gobierno nacional convocó la semana que viene a empresarios y sindicatos para trabajar en torno a esta meta.Sin embargo, la funcionaria reconoció que en la Argentina "hay un problema con los precios" y que si bien el Gobierno "no intervendrá en las paritarias", un crecimiento económico genuino sólo será posible si este año se logra "apostar a una recuperación del salario"."Tenemos que ver si podemos converger a una meta que no es del 10%, sino del 30% o 29%. No es lo que a uno le gustaría tener pero es absolutamente factible de lograr si todos nos ponemos de acuerdo en las trayectorias de las principales variables: tipo de cambio, precios, salarios y tarifas”, aseguró en una entrevista con la radio El Destape.En ese sentido, dijo que es preciso “apuntar a ese espacio de debate”, y remarcó que “por eso los ministros de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo están trabajando en el armado de las reuniones con los sindicalistas y empresarios para contarles cómo vemos este año, cuáles son los objetivos y cuáles las variables económicas que deben converger para alcanzar ese 29%".“No va a ser fácil pero debemos intentarlo”, afirmó Todesca Bocco, que apuntó que se trata de "un camino muy finito en el que la coordinación entre las variables son muy importantes".Sobre este tema, el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró ayer que "los salarios tienen que crecer más que los precios" este año, aunque enfatizó que "no habrá un modelo estricto para todas las paritarias", pero sí que se buscará que "se alineen los precios y los salarios a la pauta inflacionaria".Al respecto, la vicejefa de Gabinete dijo que en las reuniones convocadas para la semana próxima se expondrán estos temas y que lo que se pretende "no es un acuerdo cerrado, sino una metodología de trabajo"."Si queremos una recuperación de la economía, tenemos que apostar a una recuperación del salario", ya que el "60% del PBI se explica por el consumo privado", afirmó la funcionaria en otra entrevista con Radio 10.Consultada por el aumento de los precios de los alimentos, Todesca Bocco dijo que el Gobierno advirtió cómo, a partir de septiembre, hubo una aceleración en ese aspecto que vinculó con el aumento de la brecha con el dólar y la suba del precio de los productos que exporta la Argentina.Por eso mismo sostuvo que, si bien el Gobierno apuesta “al diálogo” con los productores y que entiende la inflación "es un problema macroeconómico de relación entre variables", podría haber un aumento en las retenciones al trigo y al maiz ya que "tenemos unos límites establecidos en la ley de solidaridad que se pueden subir".“No se descarta una suba de retenciones. No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos", remarcó Todesca Bocco ya que, explicó, “las retenciones son una herramienta técnica que permite desacoplar el precio nacional del internacional, para garantizar una oferta de alimentos a un precio razonable para los ingresos de las familias”.Aún así, aclaró que "esto no es estar contra del campo" sino que forma parte de los problemas "de tener una economía que hace tiempo funciona con inflación elevada" que, afirmó, "no es un tema sencillo que se resuelve con una solución mágica o un antídoto".Si bien aún no está confirmado oficialmente, el encuentro entre representantes sindicales, empresarios y el Gobierno tendría lugar el miércoles de la semana que viene, a la espera de que se defina quiénes serán los representantes de cada sector que se harán presentes en la reunión.