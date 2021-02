Balance turístico de enero en Entre Ríos: ingresaron 365.595 visitantes

Perfil de los visitantes

Alojamiento

Principales atractivos

Voces de operadores y autoridades

En el mes de enero de 2021 ingresaron a la provincia de Entre Ríos 365.595 visitantes, según los datos verificados a través del Certificado Verano. En la primera quincena fueron 165.985 personas y en la segunda 199.610 visitantes.El acumulado de enero demuestra que Entre Ríos continúa posicionado como el tercer distrito que más turistas recibió a nivel nacional, luego de la provincia de Buenos Aires (44 por ciento del total de los turistas), Córdoba (14,4 por ciento), Entre Ríos (7,1 por ciento), Neuquén (5,7 por ciento), Río Negro (5,4 por ciento), Mendoza (3,3 por ciento), Salta (3,1 por ciento) y San Luis (2,9 por ciento).Para determinar el impacto económico positivo que genera el turismo en un destino, se tienen en cuenta no solamente los gastos directos de alojamiento y gastronomía, sino también otros indirectos como compras de tickets para atracciones y actividades, souvenirs, combustible o traslados en destino, entre otros.Del total de los turistas que pernoctan, para quienes lo hacen en alojamientos convencionales se estima un gasto por día por persona de 3.500 pesos. El dato surge de encuestas realizadas por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos a los visitantes en distintos puntos de la provincia, y también por informes de áreas de turismo en localidades de referencia.En cuanto a los que se alojan en establecimientos como cabañas, bungalows, casas y departamentos de alquiler o campings, el gasto diario se estima en 2.200 pesos, y para quienes se alojan en casa de familiares y amigos o son excursionistas, en 1.100 pesos.El cómputo del gasto del total de los visitantes por el promedio de pernoctes en el mes de enero, deriva en una cifra estimada en 2.500 millones de pesos, considerados como ingreso de divisas a la provincia generado por la actividad turística, lo que se convierte en un dato más que importante a la hora de analizar el impacto de dicha actividad en la economía provincial, y la transversalidad de los rubros de gastos que dinamiza diversos sectores comerciales y económicos.Conocer las características y motivaciones que poseen nuestros visitantes, ayuda a adaptar distintas estrategias de desarrollo y promoción, orientando los productos, servicios y atractivos al perfil de la demanda.Según las primeras 550 encuestas completadas por los turistas en distintos puntos de la provincia y los datos que se aportan en la declaración jurada del certificado Verano, se supo en cuanto a la procedencia de los turistas, que el 57 por ciento llegaron desde provincia de Buenos Aires, el 16,6 por ciento lo hizo desde provincia de Santa Fe, el 10,9 por ciento de CABA, el 8,6 por ciento fueron entrerrianos, el 2,1 por ciento cordobeses, 0,8 por ciento de la provincia de Corrientes, y el resto del país sumó el 4 por ciento.En cuanto al motivo de la elección del destino, dando en la encuesta la opción de elegir tres como máximo, las respuestas fueron las siguientes: el 28,2 por ciento vino atraído por la oferta termal, el 23,7 por ciento para disfrutar de la naturaleza, el 19,9 por ciento llegó para disfrutar de las playas, 9,6 por ciento arribó a Entre Ríos porque le pareció un destino seguro relacionado a la pandemia de Covid, el 7,6 por ciento vino para visitar familiares o amigos, el 6,4 por ciento lo hizo atraído por la historia y la cultura entrerriana, 1,5 por ciento era turista en tránsito, 0,8 por ciento declaró estar en la provincia por trabajo y el restante 2,2 por ciento por otros motivos.Como respuesta a la consulta sobre la composición del grupo de viaje, el 53,3 por ciento expresó hacerlo en grupo familiar, el 29,6 por ciento viajaron en pareja, el 12,8 por ciento lo hizo con grupo de amigos, y el restante 4,3 por ciento manifestó viajar sólo. En el 98 por ciento de los casos llegaron a Entre Ríos por vía terrestre, siendo un 79 por ciento en vehículo particular, y un 19 por ciento en transporte público.Durante el mes de enero se realizó la verificación de las plazas hoteleras disponibles para los turistas, las cuales representaron un 75,2 por ciento del total de la oferta de pernocte existente previa a la pandemia de Covid 19.En cuanto a la consulta realizada a los turistas sobre el establecimiento elegido para el pernocte, el 33,6 por ciento declaró alojarse en complejos de cabañas o bungalows, el 28,1 por ciento en establecimientos hoteleros convencionales, el 18,9 por ciento lo hizo en casas, y departamentos de alquiles, el 14,4 por ciento pernoctó en casas de familiares o amigos, y el 5 por ciento en campings. Se verifica un crecimiento en la elección por parte de los turistas de unidades de alojamiento separadas, alojamientos sin espacios comunes compartidos o establecimientos en ámbitos naturales.En cuanto a los porcentajes de ocupación, los fines de semana de la segunda quincena de enero, los alojamientos tuvieron un promedio de 70 por ciento (fin de semana de 16 y 17 de enero), y del 72 por ciento (23 y 24 de enero). Según el tipo de alojamiento, el pernocte en cabañas y bungalows supera en muchas localidades de la provincia el 70 por ciento, en tanto que en hoteles, aparts, residenciales y hosterías el promedio se ubica en el 45 por ciento. En el promedio del mes de enero del total de los alojamientos homologados informados por los municipios, el promedio de ocupación hotelera se estableció en el 54 por ciento.La cantidad de noches utilizadas para pernoctar en Entre Ríos, ascendió la segunda quincena de enero, estableciéndose en 3,5 noches promedio, siendo de 3 noches en la primera quincena del mes.Al momento de identificar la atractividad que llevó al turista a elegir la provincia para vacacionar, las termas entrerrianas continúan como el principal producto turístico incluso en esta temporada de verano. El Complejo Termal de Federación vendió en el mes de enero más de 55.000 tickets de ingresos. El resto de la oferta termal de la provincia, que se encuentra diseminada en 13 localidades con 15 complejos, se encuentra abierta esta temporada, y se agrupan en los circuitos termales de Salto Grande, de Tierra de Palmares, del sur entrerriano, del centro provincial y de la costa del Paraná.La naturaleza ha tomado fuerza en este contexto de vacaciones en pandemia, siendo los lugares elegidos para recrearse y realizar alguna actividad por todo tipo de turistas. El Parque Nacional El Palmar y el Parque Nacional Pre Delta han recibido gran cantidad de visitas, de acuerdo a las medidas implementadas como los aforos permitidos. Otras reservas naturales y áreas protegidas como el Parque General San Martín (departamento Paraná), la Aurora del Palmar (Ubajay), Chaviyú (Federación), Senderos del Monte (Gualeguaychú), La Angélica (Concordia), La Chinita (Villaguay), o las travesías en el río Gualeguay, excursiones náuticas desde Colón, avistaje de aves, cabalgatas o senderismo en diversos puntos de la provincia, fueron otras de las actividades aprovechadas por los turistas.Las playas y balnearios, atractivos preponderantes en la temporada estival, fueron muy concurridas en el marco de las medidas y las capacidades de carga establecidas por cada municipio y así, los balnearios públicos y privados ubicados a la vera de los grandes ríos, de arroyos y sobre el lago de Salto Grande, fueron aprovechados por los turistas para refrescarse. Sobre el río Uruguay y el lago, los balnearios de Santa Ana, Federación, Concordia, Puerto Yeruá, Liebig, San José, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano tuvieron una notable concurrencia.Sobre la costa del Paraná, en los balnearios y campings de La Paz, Santa Elena, Piedras Blancas, Villa Urquiza, Paraná, Valle María, Diamante y Victoria ocurrió lo propio, mientras que en el corredor central de la provincia, balnearios como el Delio Panizza en Rosario del Tala, Santa Anita, Gualeguay, Villaguay, Villa Clara, Urdinarrain, entre otros recibieron turistas y locales. Existe en la provincia una oferta creciente de parques temáticos acuáticos y complejos de piscinas, asociados en algunos casos a complejos termales, o en centros urbanos o en entornos naturales, que han recibido una importante cantidad de público en el mes de enero.El turismo rural, los viñedos, los museos, las visitas y representaciones en sitios con historia, las ferias gastronómicas, y otras actividades al aire libre complementaron la oferta de esparcimiento para los turistas.Ulises Burna, del Hotel Arenas de Federación expresó que la actual es “una temporada muy atípica, no es la de años anteriores, pero está repuntando. Nosotros abrimos el 4 de diciembre que fue un mes bisagra, que es de movimiento intermedio, pero enero fue ganando en demanda, sobre todo los fines de semanas muy marcados, prácticamente fines de semana trabajando repletos y entre semana un poco más tranquilo”.Precisó que “con gran cuidado de los protocolos, la gente que viene está respetando, se está manejando en burbujas familiares y con distanciamientos y cuidados”. Puso las cosas en contexto al decir que “enero terminó y para estar a un mes de la salida de la cuarentena estricta, y aún estar en pandemia, fue bueno en ese contexto obviamente. Hasta mediados de febrero tenemos una demanda en crecimiento hasta pasado el feriado de carnaval que es un fin de semana muy solicitado más allá de que este año no va a haber carnaval".La directora de Turismo de Concepción del Uruguay, María Laura Saad, manifestó que en su ciudad se desarrolló una afluencia turística principalmente los fines de semana y que hay alojamientos que trabajaron en su capacidad permitida, completa. Describió que “preferentemente lo que buscaba la gente eran servicios de cabañas o departamentos, no así tanto los hoteles tradicionales. No es una temporada habitual en cuanto a la capacidad, pero para una actividad que estuvo tanto tiempo parada, encender el motorcito de la actividad turística y generar distintas actividades creo que es más que interesante”.Por su parte, María de Bahía Rosales, de Santa Elena, expresó: “Yo llevo con mi familia muchísimos años en turismo, entonces siempre tuve mucha esperanza de que todo iba a mejorar e íbamos a poder recibir y alojar nuevos visitantes, que a pesar de todo iba a ser buena la temporada. De tal manera que nos hemos preparado para eso y la verdad es que tenemos muy buena ocupación. Febrero está totalmente ocupado y la gente está llamando para para marzo también”.Al igual que su colega y coterráneo Guillermo, encargado del Parador Rosalina, manifestaba que “nuestro teléfono de contacto (3437609611) nunca dejó de sonar. Nuestro complejo estuvo trabajando muy bien. La ocupación de las cabañas fue permanente. Gente de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná y Santa Fe, nos contactaron, al igual que nuevos clientes de localidades vecinas que se fueron sumando a la lista de clientes. Pobladores de Chajarí, Bovril, Viale, La Paz se contactaron y alquilaban sin ningún problema.A propósito, Martín Lima, director de Turismo de Victoria, comentó: “A pesar de la gran incertidumbre, en Victoria se dio una equilibrada y ordenada afluencia de turistas y visitantes del día, con picos al habilitarse la actividad turística, fin de año y tercera semana de enero. La oferta turística en Victoria respondió de manera muy satisfactoria en cuanto a variedad y calidad de servicios, y cumplimiento de protocolos. La responsabilidad de los visitantes y de los establecimientos ha permitido evitar todo tipo de eventualidad asociada al surgimiento de casos foráneos en el destino, manteniendo la oferta de servicios de salud en niveles que garantizan la seguridad sanitaria”.Alejandro, dueño de un complejo de cabañas en la ciudad de Gualeguaychú, contó que “si bien fue una temporada atípica, por lo menos para los que tenemos cabañas y plantados cerca del río y al aire libre, fue una temporada muy buena. Tuvimos una ocupación del 85%. Muchas familias que vinieron por primera vez, que conocieron Gualeguaychú y la verdad que fue una muy buena experiencia en este sentido, por el contexto particular de pandemia en el que estamos. Lo positivo en nuestro caso, y en el caso de todos los que trabajamos con cabañas, es que la gente que buscó estar al aire libre y con distanciamiento social, además del resto de medidas tan necesarias, confío en nuestra oferta”.