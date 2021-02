Buscan bajar precios de las notebooks y agilizarán autorizaciones para importar

El Gobierno descartó una suba de aranceles a las computadoras y prometen destrabar las autorizaciones para importar equipos al país. Ambos temas encabezaban la agenda de preocupaciones de todo el sector, especialmente para las marcas multinacionales líderes, como HP, Lenovo y Dell. De todos modos, la lupa oficial está puesta en los precios de las laptops y PC, que en 2020 registraron subas de hasta 100% debido al auge de la demanda por la pandemia.El reforzamiento del cepo al ingreso de mercadería coincide con la falta de dólares. Ejecutivos y empresarios aseguran que se expandió a través del régimen de LNA (Licencias No Automáticas), especialmente en los últimos dos meses. Las computadoras no son la excepción. "Las trabas empezaron en noviembre y hay embarques retenidos en la Aduana y se van liberando a cuentagotas", se lamentan en el sector. Para evitar faltantes en el inicio de las clases, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que lidera Matías Kulfas, se comprometieron a agilizar los permisos, "en la medida de lo posible". En este contexto, la PC pasó a ser un producto esencial.Marzo marca el inicio de la temporada alta de la PC, porque las ventas aumentan ese mes con el arranque del período escolar. Pese a las restricciones, en el sector aseguran que no existen faltantes notorios de productos, salvo casos puntuales. Pero advertían que la situación podía complicarse de persistir las restricciones para importar. "Nos están pidiendo el plan de importación anual", señalaron desde una cadena. La misma fuente asegura aque "las demoras existen, pero a la larga se van resolviendo".La prioridad del Gobierno es controlar los precios. En 2020 se despacharon más de 1,3 millones de unidades, lo que representa una suba de 50% con respecto al año anterior, consecuencia directa del boom del home office y la educación a distancia. El sorpresivo cambio de tendencia se dio en todo el mundo y los precios, sobre todo en el inicio de la cuarentena, escalaron entre 30 y 90% en el segundo trimestre del año pasado. "Los precios aumentaron en función de la demanda y la poca oferta. Los que tienen stock lo cuidan, porque no saben si van a poder reponer la mercadería", resumió Gastón García, analista de comercio exterior de la consultora MRT.En la industria justifican los incrementos. Dicen que la demanda estalló a nivel mundial, lo que ocasionó un cuello de botella. "Hubo tres factores que impulsaron los precios. El salto del tipo de cambio, el costo del flete -que se multiplicó por 20- y la escasez mundial por la parálisis de la producción de componentes en China", argumenta el dueño de una empresa mayorista. Por otro lado añadió que el desabastecimiento se agravó en todo el mundo "por las cuarentenas y la necesidad de cubrir equipamiento informático en los hogares". García, de MRT, añade el factor incertidumbre, "porque las empresas, con las dificultades para importar, no saben si van a poder reponer y a qué tipo de cambio", dijo.En un mercado sobresaltado, también está muy extendida la versión de que el Gobierno evaluaba la posibilidad de aplicar un arancel del 16% a la importación de computadoras terminadas, con el objetivo de favorecer la generación de empleo y el ensamblado local.Desde la cartera conducida por Kulfas descartaron de plano tal posibilidad. "Nunca se barajó la posibilidad de elevar aranceles a la importación de computadoras", manifestó un funcionario a Clarín. Cerca del ministro aseguran que el arancel se traslada a precios, lo que contradice con la política oficial de evitarlo a toda costa. Las últimas estadísticas registran que las subas se moderaron. Con el mercado más abastecido, incluso se observan bajas significativas en el primer mes del año, que varían según la cadena, la marca y la política promocional de las cadenas, las marcas y los fabricantes.