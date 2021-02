El dólar blue se mantuvo estable y el mayorista continuó en alza

El dólar blue se mantuvo hoy estable, al cotizar a $153, mientras el mayorista volvió a subir y el Banco Central compró en torno u$s 30 millones.El billete en el circuito financiero informal de la city cotizó de ese modo por tercer día consecutivo sin modificaciones.En el sector mayorista el tipo de cambio ganó diez centavos y escaló a $87,70, con lo que durante las dos primeras jornadas de la semana registró un avance de 37 centavos.Operadores destacaron que este martes creció la oferta por parte del sector privado y el Banco Central pudo finalizar con un balance positivo en su intervención diaria. En ese sentido, calcularon que la autoridad monetaria pudo adquirir poco más de u$s 30 millones.Por su parte, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $86,817 para la punta compradora y a $93,062 para la vendedora, aunque si se toman en cuenta los recargos por impuestos, el precio asciende a $153,54.El denominado dólar "solidario" sumó once centavos frente al lunes y se consolidó así por encima del blue.