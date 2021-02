YPF: grupo de bonistas rechaza la última oferta de canje de deuda

Un grupo de bonistas de YPF, entre los cuales se encuentra el poderoso fondo BlackRock, rechazó hoy la última mejora de oferta realizada por la petrolera, que busca refinanciar vencimientos de su voluminosa deuda.La compañía anunció el lunes una nueva mejora en su propuesta de canje de una deuda por un total de u$s 6.200 millones, con distintos vencimientos, en un intento por atraer a los acreedores a un acuerdo.Pero los bonistas consideraron "insuficiente" la última enmienda que incrementa el pago de efectivo en el bono con vencimiento en 2021.La petrolera, que no tiene acceso al mercado de cambios para afrontar un pago de más de 400 millones de dólares, había advertido que se trataba de su "último esfuerzo" para intentar convencer a los bonistas pero, según consignó la agencia Bloomberg, el Grupo Ad Hoc de acreedores la rechazó.Ese consorcio de bonistas está integrado por 13 inversores institucionales que actúan en nombre de sus clientes y son titulares de más del 25% del total de los bonos en circulación.El grupo Ad Hoc es uno de los dos involucrados en la compleja negociación con la petrolera argentina.Ese grupo dice contar con más del 25% del total de los bonos en circulación de YPF.Esos títulos incluyen aproximadamente 40% de los bonos con vencimiento en 2021 y 2024, y más del 50% de los que vencen en marzo de 2025, según declaran desde el Grupo Ad Hoc.Analistas de mercado dicen que el objetivo inmediato del Grupo es bloquear la oferta de canje para "evitar una destrucción innecesaria e inaceptable del valor de los bonos", que registraron fuertes depreciaciones en los últimos meses.Con ese fin, el Grupo está intentando coordinar su actuación con el grupo de bonistas representados por la firma Dechert LLP.El vencimiento de marzo próximo asciende a más de 400 millones de dólares, en un contexto en que la petrolera no puede acceder al mercado de cambios por decisión del Banco Central.El grupo de bonistas que declaró la decisión de bloquear el canje de la petrolera argentina señaló, mediante su asesor legal Clifford Chance, estar en desacuerdo con la propuesta del lunes porque, a su juicio, no brinda una "solución equilibrada" al problema de la deuda.