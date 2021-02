El Gobierno pagó un vencimiento de u$s315 millones al FMI

"Se pagó un vencimiento chico, de los tres o cuatro que hay por año, no tiene sentido incumplir", dijo a la agencia NA una fuente oficial.



Los pagos de intereses al FMI, contemplados en el acuerdo stand by firmado en 2018 por el Gobierno de Juntos por el Cambio, se vienen realizando en forma regular de acuerdo con el calendario previsto, indicó la fuente.



Al mismo tiempo, se está negociando con el FMI un nuevo programa que permita un refinanciamiento total de los pagos de deuda.



El primer pago de vencimientos de capital de acuerdo con el programa stand by es en septiembre de 2021.



Según lo trascendido en las últimas horas, Argentina avanzó en las negociaciones con el FMI para cambiar los términos de una deuda que supera los u$s 44.000 millones, y el acuerdo estaría cada vez más cerca.



Por el acuerdo que negocia la Argentina, el país recién comenzaría a pagar vencimientos en 2025, el segundo año de la próxima presidencia.

Hasta comenzar a pagar, la Argentina buscará demostrar un sendero de consolidación fiscal y monetaria, y cumplir objetivos en materia de inflación y manejo del tipo de cambio.



Según trascendió, el acuerdo de "Facilidades Extendidas" contempla planes de pago de entre 7 y 10 años.



Si finalmente se acuerda empezar a cumplir con las obligaciones en 2025, el total de la deuda debería ser liquidado entre ese año y, a más tardar, el 2031, estimaron fuentes cercanas a las negociaciones.



De acuerdo con la estrategia diseñada por Economía, el dinero desembolsado no debería salir de las reservas sino del financiamiento voluntario.

NA