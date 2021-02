Consumo de tabaco por habitante cayó en 2020 por noveno año consecutivo

La cifra representó una merma del 0,8% con relación a 2019, por debajo de los 50 atados que se consumieron en promedio entre 2011 y 2015.

En once meses de 2020 el consumo interno de cigarrillos aumentó leve 0,3% con un volumen de 1.517,8 millones de paquetes, aunque cayó en términos per cápita, según un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).



La cosecha de tabaco en el ciclo 2019-2020 trepó 5% respecto a la campaña previa, totalizando una producción primaria de 112,2 mil toneladas tras aumentar levemente en 2018-2019.



Las ventas externas de tabaco y sus derivados en volúmenes tuvieron una caída de 5,2% en el acumulado a noviembre de 2020.



En valores las exportaciones sectoriales tuvieron una merma de 10,2% y totalizaron unos U$S 186 millones en los once meses del año.



Las importaciones en once meses de 2020 totalizaron U$S 54,7 millones con un aumento del 15,2%.



En volúmenes, hubo un avance del 5,9%, con compras por 11,6 mil toneladas.



Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, "de acuerdo con la evolución de la pandemia, la demanda externa podría incrementarse en 2021 por el creciente consumo de China, principal destino de exportación de nuestro país".



NA