Liquidación de agrodivisas creció 32,6% en enero y superó los u$s 2.100 millones

Las empresas del sector agroexportador liquidaron más de u$s 2.140 millones durante enero, un 32,6% más que en igual mes del año pasado, monto que fue uno de los más altos de los últimos 18 años, se informó hoy.Según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el monto liquidado en el primer mes de 2021 trepó a u$s 2.140.354.575 millones, un 26,5 % por encima del nivel de diciembre de 2020.El monto liquidado en enero es el más elevado para ese mes de los últimos 18 años -desde 2003- excepto 2016.Ese resultado se debió a que en enero se concentró el envío al exterior de productos agroindustriales que se había demorado por los distintos conflictos gremiales ocurridos durante diciembre y parte de enero, que impidieron el funcionamiento del comercio exterior, indicaron CIARA-CEC-en un comunicado.Además, señalaron, impactó el incremento de los precios internacionales por alteraciones de la oferta y demanda mundial de commodities por el COVID-19 y la sequía que afectó a Brasil y la Argentina, entre otros factores.Ambas entidades recordaron que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas."Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", aclararon CIARA-CEC en su informe.