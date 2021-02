El Gobierno prorrogará el programa de "Precios Máximos"

El Gobierno prorrogará el esquema de Precios Máximos hasta el 31 de marzo próximo, con el fin de intentar contener la inflación, que se aceleró en los dos últimos meses, aunque analiza empezar a excluir algunos productos.



El sistema rige para artículos de las góndolas de supermercados y comercios minoristas, pero excluye materias primas y productos frescos. La definición de la lista de productos que continuarán dentro del esquema, que viene siendo cuestionado por las grandes alimenticias, se trabaja entre las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, indicaron a la agencia NA fuentes oficiales.



En esa línea se está evaluando la situación de algunos productos que, según el Gobierno, "no inciden en el consumo diario o son producidos por muchas pymes para, en el corto plazo, excluirlos del listado".



Fuentes oficiales explicaron que si bien esta resolución rige exclusivamente para productos de góndolas de supermercados y comercios minoristas, sin incluir productos frescos ni materias primas, se está haciendo un análisis sobre "el comportamiento de toda la cadena alimenticia".



"Estamos trabajando en un esquema más general junto al Ministerio de Agricultura, que ya inició negociaciones buscando armonizar los precios de toda la cadena alimenticia", indicaron las fuentes.



Según pudo saber NA, el Gobierno intenta que la cotización internacional, que subió fuerte en los últimos meses, no se traslade a los insumos ni al bolsillo del consumidor, una meta compleja en un escenario de aceleración de precios, sobre todo los de la carne, las frutas y las verduras.



De acuerdo con un informe oficial, en 2020 el precio de los alimentos que están en las góndolas subió 23% promedio, mientras que el aumento en los productos frescos se ubicó "bastante por encima de la inflación", reconocen en el Gobierno.



Los funcionarios que siguen de cerca el tema precios consideran que en el actual contexto es necesario "continuar con el congelamiento de precios finales, con algunas revisiones y monitoreos, cuidando particularmente los productos más sensibles y de primera necesidad".



Como vienen haciendo desde los últimos meses, los funcionarios continúan con el tratamiento diferenciado de algunos productos que no son de primera necesidad o que se comercializan en algunas versiones premium, donde avanzan en su exclusión del listado de precios máximos.



La Secretaría de Comercio Interior, Paula Español, había admitido en la semana que la política de Precios Máximos no podía continuar para siempre. Desde Desarrollo Productivo destacan que, en paralelo, Precios Cuidados "se consolida como una canasta de bienes cada vez más amplia, robusta y representativa del consumo de las y los argentinos".



En esa línea, destacan que en enero se incorporaron productos en nuevas categorías, para "generar más referencias de precios donde antes no llegaba el programa, y se multiplicó la cantidad de marcas y presentaciones, para robustecer las referencias actuales".