Producción nacional de autos: de los más vendidos, un 47 % se fabrica en el país

En tanto, datos oficiales confirman que se patentaron 47 mil unidades, lo que representa un 10% de incremento respecto al mismo mes del año anterior.



El dato llamativo es que, de las unidades vendidas, el 47% es de industria nacional, mientras que un año atrás este porcentaje alcanzaba apenas el 29%.



El aumento de la participación de autos nacionales en el patentamiento de las ventas totales se da, además, en el marco de un incremento de las importaciones de autos del 68% en enero



Los cinco vehículos más vendidos en el país son:



Fiat Cronos

Toyota Hilux

Peugeot 208

VW Amarok

Ford Ranger



En enero, las terminales automotrices tuvieron una producción de casi 25 mil unidades, lo que representa un incremento en su nivel de actividad de más del 20% respecto a las 20.683 unidades fabricadas e mismo mes del año pasado.



Las terminales están haciendo un trabajo articulado que va de la mano de la política industrial actual aumentando la localización de autopartes nacionales en cada uno de sus nuevos modelos, así como consolidando sus planes de inversión. Ese trabajo, con una mayor participación de autopartes nacionales, se ve plasmado en el proyecto de VW, con su modelo Taos; en Ford, con la camioneta Ranger 2023; en Toyota, con el trabajo de localización que está encarando para la Hilux 2025; en Renault, con la incorporación al mercado de la nueva Pick up Alaskan; en Nissan, con la remotorización de la Frontier; o en Peugeot, con el nuevo modelo 208.



Desde el Gobierno recuerdan que el complejo automotriz y autopartista es clave para la estructura productiva argentina. Genera 125 mil empleos de calidad, entre terminales y proveedores. La industria representa el 6,6% del PBI industrial y exporta a 43 países, por un total de 4.275 millones de dólares anuales en promedio.



El ministerio recordó que los principales objetivos planteados en la mesa sectorial con el sector son: consolidar al país como un hub de exportación automotriz; elevar niveles de escala (100.000 unidades); eficiencia e integración nacional (mínimo 40%); promover inversiones en todos los eslabones del complejo; y fortalecer el entramado autopartista proveedor de equipo original.



En el marco del Acuerdo Económico y Social, asimismo, se acordó con las cámaras empresarias y los sindicatos del sector un proyecto de ley que establece beneficios fiscales (devolución anticipada de IVA, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y eliminación de derechos de exportación).



Esos estímulos buscan impulsar las inversiones que se concreten a partir de 2021 en nuevas plataformas de producción de vehículos, exclusivas a nivel regional; en nuevas autopartes (en ambos casos con un nivel de integración mínimo de 30%, pieza sobre pieza); y en procesos industriales (pintura, mecanizado, estampado, etc.).



En materia de incentivos a la exportación se consensuó un esquema de derechos y reintegros a las exportaciones que implica una baja respecto de las retenciones gravadas desde 2018: desde este año, los envíos incrementales del sector (tomando como base los exiguos volúmenes exportados de 2020) tendrán derecho de exportación 0%.



A la vez, se corrigieron los derechos del segmento autopartista, con una baja a 0% de los clasificados como bienes finales y 3% para aquellos que son insumos elaborados.



Junto a estos incentivos, se subieron los reintegros a la exportación, con un piso de 7% para los bienes finales y de 5% para los insumos elaborados del complejo automotor, concluyó el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Ámbito.com