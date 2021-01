Suspenden a importadores que no vendieron los bienes en el mercado local

Foto: El Banco Central decidió suspendió a 9 importadores

En el marco de la decisión del Gobierno de garantizar los dólares para la producción, el Banco Central decidió suspendió a 9 importadores por no vender los bienes por los que accedieron al mercado de cambios y giraron las divisas. En total, las operaciones de estas empresas sumaron unos u$s15 millones, según revelaron fuentes oficiales.



En el marco de los controles de rutina, en octubre los funcionarios del BCRA iniciaron las inspecciones sobre los importadores ahora suspendidos, y realizaron por lo menos tres intimaciones para que despachen a plaza los productos por los que accedieron a los dólares.



Fuentes oficiales explicaron que "al no recibir respuesta, se procedió a la suspensión" mediante sendas comunicaciones emitidas este viernes 29 de enero. A partir de esta decisión, las empresas podrán devolver los dólares que le fueron autorizados oportunamente o despachar la mercadería.



En las comunicaciones enviadas a los importadores, el Central indica que "en el marco del Decreto N° 609/19 modificado parcialmente por el Decreto 91/19, y de la Ley 19.359 (t.o. 1995) y de la Comunicación "A" 6770 y "A" 6844 y complementarias, mediante Resolución N°07/2021 de la Gerencia Principal de Control, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a EGRESOS POR EL MERCADO DE CAMBIOS".



Vale recordar que el pasado 6 de enero, el Central creó el registro especial para que grandes exportadores e importadores informen la compra y liquidación de dólares en el mercado oficial con el objetivo de simplificar trámites burocráticos.



La creación del Registro de Información Cambiaria de Exportadores e Importadores de Bienes, dentro del marco de las facultades delegadas a la institución por la Ley Penal Cambiaria, "surgió del diálogo entablado con las principales cámaras empresarias para mejorar los controles reduciendo instancias burocráticas", dijo el BCRA.



Las empresas se inscribirán en el Registro a través de la página web de la AFIP y detallarán las operaciones de compra y liquidación de divisas.



Ámbito.com.