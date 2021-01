Indec: los salarios subieron 3,3% en noviembre y acumulan sexta suba consecutiva

Los salarios subieron 3,3% en noviembre último y acumularon su sexta alza consecutiva, impulsados por la actividad en el sector privado no registrado, informó hoy el INDEC.El crecimiento interanual alcanzó el 34,1%, por encima del 32,9% registrado en octubre.El crecimiento fue impulsado principalmente por los salarios del sector privado no registrado, que aceleraron hasta 7,4% mensual, sobre 2,2% que habían mostrado en octubre.Fue el mayor crecimiento desde el inicio de la serie en 2016, destacó el Ministerio de Economía.El indicador de salarios totales acumuló hasta noviembre una suba del 30,7%, en línea con la inflación de los primeros once meses del 2020, del 30,9%.En los últimos doce meses el total de las remuneraciones arrojó un crecimiento del 34,1%, frente a una inflación del 35,8% en el mismo período.El indicador salarial del total de trabajadores registrados mostró un crecimiento de 2,3%, entre octubre y noviembre.Fue como consecuencia del incremento de 2,6% del sector privado registrado y de un aumento del 1,8% en el sector público.Los salarios del sector privado acumularon una suba del 32,2% en los primeros once meses del año, y del 34,3% en la comparación interanual.Los salarios de la administración pública aumentaron en noviembre 1,8%, y suben 23,8% en los primeros once meses del 2020.Con relación a noviembre de 2019 mejoraron 27,4%, por lo que son los más retrasados frente a la inflación.En el sector de trabajadores en negro, los sueldos mejoraron un 37,3% en los primeros once meses del 2020, un 44,6% en la comparación interanual, y superaron a la suba de precios minoristas en ambos períodos.Economía señaló que "la desaceleración del crecimiento mensual respecto de octubre responde a que en aquel mes se habían aplicado muchas cuotas paritarias, correspondientes a los gremios de sanidad, indumentaria, plásticos, textiles, comercio, gastronómicos, calzado, camioneros, cuero y estaciones de servicio".