El dólar “blue” cerró el primer mes del año con una caída de $13

El dólar blue bajó hoy a $153 y cerró el primer mes del año con una caída de $13, mientras el mayorista, en cambio, finalizó en alza.El Banco Central terminó enero con un saldo neto favorable acumulado en la intervención oficial en torno a los u$s 160 millones.Las sostenidas intervenciones vendedoras que debió realizar el BCRA sobre el final de enero impidieron cumplir el pronóstico de analistas de que las reservas superarían los u$s 40.000 millones al concluir el primer mes del año.El tipo de cambio paralelo operó estable la mayor parte de la jornada, pero sobre el final registró una caída equivalente a $2 respecto del jueves, a $153.Así, el billete negociado en el circuito financiero informal del microcentro acumuló a lo largo de enero un marcado retroceso de $13.En el segmento mayorista, la moneda norteamericana avanzó trece centavos y llegó a $87,33.El dólar en el sector en el que operan bancos y empresas expuso un aumento de 3,66% frente a finales de diciembre último.Tras los últimos movimientos, la brecha con el blue quedó en 75,1 por ciento.Operadores señalaron que este viernes el Banco Central volvió a vender divisas para abastecer la plaza cambiaria y estimaron que sacrificó unos u$s 60 millones.Estimaron de ese modo que a lo largo de enero la autoridad monetaria acumuló un saldo neto positivo de u$s 160 millones.