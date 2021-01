El Parque de la Costa tiene nuevo dueño y planea reabrir en los próximos meses

Fenix Entertainment Group confirmó este jueves la adquisición del Parque de la Costa y precisó que luego de dos meses de trabajo conjunto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la presidencia de la cámara de Diputados de la Nación y el Concejo Deliberante de Tigre la empresa logró crear las condiciones necesarias para el rescate del parque y garantizar más de 500 fuentes de trabajo.



El centro de entretenimientos Parque de la Costa incluye también al parque acuático Aquafan, el teatro Nini Marshall y el espacio temático China Town.



En las próximas semanas se comenzará a trabajar para que los parques puedan volver a estar operativos en el marco de las medidas sanitarias que establezca el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informó Fenix Entertanment Group a través de un comunicado.



El holding, liderado por Marcelo Figoli, en el año 2012 formó parte del grupo inversor que adquirió el 50% del paquete accionario de La Rural S.A.



En los últimos años, el grupo llevó adelante un importante proceso de transformación a través de un plan de negocios que terminó de consolidarla como sede de los principales eventos y ferias del país.



Desde 2015 también participa en el Centro de Convenciones de Punta del Este.



“La adquisición del Parque es un paso más en nuestro compromiso de seguir invirtiendo en Argentina, brindándole más y mejores opciones de entretenimiento y espectáculos", destacó Figoli.



"El Parque de la Costa es un ícono para todos los argentinos, para el turismo nacional e internacional; por eso asumimos el desafío de ponerlo en valor para que recupere su esplendor y vuelva a ser el punto de encuentro de miles de familias, no sólo de la Provincia de Buenos Aires” agregó el empresario.



Fenix Entertainment Group tiene una amplia trayectoria en el sector de entretenimientos en la que se destacan los nueve recitales de Roger Waters en River, la organización del partido entre Rafael Nadal y Roger Federer, la presentación del Cirque du Soleil y recitales de artistas internacionales como Ricky Martin, Shakira, The Rolling Stones, Pavaroti y Rod Stewart entre otros.



Actualmente está a cargo de la transformación de algunos edificios del Ecoparque BA que convertirá al ex zoológico de la Ciudad de Buenos Aires en un centro educativo y de entretenimiento con foco en el cuidado y preservación del medio ambiente.



El holding cuenta con una división de medios en pleno crecimiento que incluye las radios Rivadavia AM630, La Uno 103.1, La 990, FM Blue 100.7, Colonia AM550, Rock and Pop 95.9 y la agencia Noticias Argentinas NA, consolidando una comunidad digital de más de 3.7 millones de usuarios y más de 4.1 millón de visitas únicas a sus portales.