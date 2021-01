Lammens aseguró que habrá asistencia “para algunos sectores” turísticos

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, visitó la localidad rionegrina de El Bolsón, donde ratificó la decisión del Gobierno de mantener la ayuda la actividad turística, aunque aclaró que ahora estará focalizada en los lugares y sectores que aún no pudieron iniciar su recuperación."Tenemos la decisión tomada sobre la continuidad de la ayuda para algunos sectores", sostuvo el funcionario, y aclaró que "va a ser una ayuda mucho más focalizada, y eso responde a que obviamente el movimiento de la economía no es el mismo que hace seis meses, cuando estábamos prácticamente a circulación cero".Tras advertir que ya "hay muchas localidades que están con muy buen nivel de ocupación", agregó: "Vamos a continuar con los Repro (Programa de Recuperación Productiva), que dependen del Ministerio de Trabajo" y adelantó que "después va a haber un complemento que va a dar nuestro ministerio"."Así que la asistencia va a seguir, muy focalizada sobre todo para lugares y para sectores que aún no logran arrancar, que son las que están más vinculadas con el turismo internacional, que por supuesto, al tener cerradas las fronteras, todavía están con actividad cero", precisó.Respecto de la respuesta del Gobierno al llegar la pandemia de coronavirus, dijo que se apuntó a "lograr que cerrara la menor cantidad de empresas posibles, mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo; y en gran medida lo hemos logrado".Sobre el plan de mediano plazo para el turismo, dijo que "tiene que ver con incrementar la capacitación" y señaló que "todos los planes que tenía nuestro ministerio, que tenía el Gobierno nacional, de asistencia, pedían como contraprestación la capacitación, y hemos capacitado a más de 40 mil trabajadores del sector de esta manera".Lammens viajó a El Bolsón, junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para participar de la celebración del 95º aniversario de su fundación, pero los festejos fueron cancelados debido al incendio forestal de Cuesta del Ternero.De esa rueda, en la sede municipal, participaron también la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano.Sobre la temporada de verano, el ministro la consideró "muy buena" y admitió que en octubre pasado, cuando tomaron la decisión de llevarla adelante "parecía que era imposible, que era una utopía, un sueño, pero hoy me decía el intendente que El Bolsón está con más del 90% de ocupación"."Río Negro tiene casi el 30% de su producto bruto y geográfico dependiente de lo que pase con las actividades turísticas, y tener la posibilidad de tener temporada de verano era absolutamente determinante para la economía local, para la economía nacional", afirmó a continuación.Lammens aseguró que "era determinante también para que muchas de estas familias que viven del turismo tuvieran la posibilidad de volver a trabajar, porque no alcanzaba solamente con toda la asistencia que hemos dado del Estado nacional, del estado provincial, la gente quería volver a trabajar"."Esta industria sin chimeneas", siguió, "va a ser clave, estratégica en el desarrollo de la Argentina, por la posibilidad que tiene de la captación de divisas, en lo que significa también seguir potenciando los productos que tiene la Argentina y porque además es uno de los principales items en términos de generación de dólares".Al final de su exposición, Lammens hizo un reconocimiento a la tarea del Ministerio de Salud y sostuvo que la presencia de Vizzotti en El Bolsón -desde donde ambos partieron hacia San Carlos de Bariloche- es una muestra de que "turismo y salud pueden y deben ir de la mano, como lo están haciendo en esta temporada".