Aumentos para empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales

Tras la revisión de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector mercantil (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) ningún empleado de comercio percibirá este mes un salario bruto inferior a $ 50.065,3.Es el salario que corresponde a la categoría más baja de la escala salarial del gremio, fijada para un empleado categoría Maestranza A.Concluida la aplicación de los incrementos acordados para la paritaria en marzo 2021, el salario bruto de la categoría más baja ascenderá a $ 60.513 incluido el presentismo, informaron adesde FAECyS.En ese sentido, se aclara que "la sumatoria de los incrementos desde abril de 2020 constituye una suba anual del 35% y una suba del piso del salario básico que trepa a $60.513 (incluido presentismo)", destaca el comunicado.Cavalieri señaló que "una recomposición de esta envergadura es sumamente importante para atenuar el dificilísimo contexto que atraviesa el país, el sector y los trabajadores".

Planillas Acuerdo de Revisi... by Cronista.com

En el caso de los Administrativos, las nuevas escalas para este mes, sueldo a cobrar los primeros días de febrero, arrancan en $ 50.609,33 sin descuentos para enero y se ubican en $ 50,790,66 para el rango más bajo de cajeros, lo mismo que para el personal auxiliar sin especialización y los vendedores categoría A.Según el acuerdo alcanzado entre las cámaras empresarias y el sindicato mercantil, se establece un incremento del 21% acumulado para el período enero-marzo de 2021.Se aplicará un aumento del 7% este mes con carácter no remunerativo, luego un 14% en febrero y el 21% en marzo, pasando a incorporar al sueldo los $ 5000 de gratificación extraordinaria dispuestos en octubre de 2020 y la asignación no remunerativa del acuerdo de hoy.Además se incorporarán a los salarios básicos de todas las categorías los $ 5000 no remunerativos. Se hará en dos cuotas, la primera de $2500 a partir del 1° de abril de 2021, y los restantes $2500 a partir del 1° de mayo de 2021.Durante las negociaciones se acordó también que las partes vuelvan a reunirse en abril "para acordar las paritarias correspondientes al período 2021-2022".