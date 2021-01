Comercio firmó una revisión de la paritaria 2020 tras acordar un 21% más

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras empresarias de la actividad acordaron un 21 por ciento de aumento salarial en tres tramos del 7 por ciento cada uno, lo que totalizó para el período anual paritario una mejora del 35 por ciento y permitió alcanzar un básico de convenio de 60.513 pesos.



"La suma de los incrementos desde abril de 2020 a marzo de este año representa una suba anual del 35 por ciento", sostuvo a Télam el titular del gremio, Armando Cavalieri.



Luego de arduas negociaciones, la Faecys y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) acordaron la paritaria para el período abril 2020-marzo 2021.



Al nuevo incremento salarial del 21 por ciento en tres tramos del 7 por ciento cada uno se sumó "la incorporación de los 5 mil pesos no remunerativos que el personal ya percibía, por lo que la suma anual de la mejora constituyó un aumento anual del 35 por ciento".



Un documento de la Faecys firmado por Cavalieri y los secretarios de Prensa y Difusión y de Asuntos Legales, Ángel Martínez y Jorge Bence, sostuvo hoy que la recomposición de los haberes permitirá amortiguar "el duro golpe sufrido por el poder adquisitivo como consecuencia del proceso inflacionario y las variaciones económicas".



La mejora paritaria permitió elevar el salario básico, incluido el ítem por presentismo, a 60.513 pesos desde abril próximo para el personal del sector de maestranza de la organización sindical, que en abril de 2020 percibía un haber básico de 41.790 pesos.



Los tres tramos de 7 por ciento se abonarán en enero, febrero y marzo próximos, calculados sobre "el monto del salario básico para cada categoría a diciembre último".



"La Faecys se había comprometido a defender el salario y la fuente de trabajo de más de un millón de mercantiles en el último acuerdo firmado en octubre y así lo hizo", remarcó Cavalieri, quien añadió que sindicalistas y empresarios retomarán las negociaciones salariales paritarias en abril próximo para convenir el período 2021-2022.



"Una recomposición salarial de esta envergadura para los empleados comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 130/75 es sumamente importante para atenuar el muy difícil contexto por el que atraviesan el país y los trabajadores", concluyó Cavalieri.



Por su parte, las cámaras patronales aseguraron esta tarde en un documento de prensa que "la revisión del acuerdo paritario con la Faecys, según la cláusula cuarta del convenio de octubre último, implicó el pago de una asignación no remunerativa para el trimestre".



"A marzo próximo se completará un 21 por ciento, a calcularse sobre el monto que arroja el básico vigente para cada categoría en diciembre, y la suma otorgada para ese mes de 5 mil pesos como cuota de gratificación extraordinaria y por única vez", explicaron.



Las cámaras señalaron que el monto resultante de la mejora a marzo próximo se incorporará a los salarios básicos en abril por su valor nominal, y la cuota mensual de 5 mil pesos continuará siendo percibida hasta marzo de 2021 y se sumará en su valor nominal a los básicos de convenio en dos cuotas de 2.500 pesos, el 1 de abril y el 1 de mayo.