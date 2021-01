Bancarios sin acuerdo paritario: cuáles son los reclamos del gremio

La Asociación Bancaria (AB) que conduce Sergio Palazzo reclamó en el segundo encuentro oficial paritario con las cámaras empresarias "una recomposición salarial pendiente para 2020 del 2,1 por ciento, una actualización para este año acorde con la evolución de los precios y el reconocimiento como bancarios de los trabajadores tercerizados".



En una audiencia virtual con las cámaras patronales, monitoreada por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, la organización sindical exigió "el reconocimiento como bancarios de los tercerizados por las entidades para pagar menos y eludir las contribuciones y la readecuación del cuadro de aplicación según el índice de rentabilidad financiera de la participación en las ganancias".



"Esto último surge de los cambios impuestos por el Banco Central (BCRA), pero el gremio también demandó condiciones para las nuevas modalidades laborales, originadas en la incorporación de tecnología y el teletrabajo; la extensión del protocolo por violencia de género a todas las entidades y el pago del adicional por guardería", indicó un documento difundido por el gremio.



La conducción nacional del sindicato también exigió "definiciones" respecto de quienes tienen a cargo el cuidado de menores durante la pandemia de coronavirus, el estricto cumplimiento de los protocolos de la Covid-19 en todos los bancos, ya que algunos "no respetan el distanciamiento social", y la no reducción de la seguridad física en las sucursales por ser "inadecuada y peligrosa", añadió el comunicado de prensa.



"Ya es hora de respuestas, luego de más de 10 días de iniciada la paritaria. En la audiencia de hoy tampoco las hubo. Se imponen definiciones positivas sobre ese conjunto de reclamos", concluyó el documento del Secretariado General Nacional del gremio titulado "Nuestros reclamos son claros. Los números y la realidad también".



Las cámaras empresarias no ofrecieron respuestas en la audiencia virtual a ninguna de esas demandas, por lo que Trabajo convocó a las partes para las 11 del 3 de febrero próximo. (Télam)