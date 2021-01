Cámara de frigoríficos dudan del acuerdo oficial de precios de la carne vacuna

Economía Establecieron valores de referencia para la exportación de carne vacuna

El titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, advirtió que el acuerdo de precios de la carne vacuna alcanzado por el Gobierno con el sector exportador "no sirve para nada", porque representa "sólo el 3 por ciento del consumo"."Es solo el efecto publicitario que el Gobierno quiere lograr. Los argentinos consumimos 189 mil toneladas de carne por mes y la oferta es de seis mil toneladas mensuales. Es el 3 por ciento del consumo", sostuvo el dirigente en diálogo con la agencia NA.Explicó que el "3% no puede poner el precio de 97% del consumo", además de que "los supermercados la van a vender, pero los carniceros no".Por otra parte, señaló que mientras "los exportadores aceptan poner esa carne, el resto de la industria no lo hace".Schiariti calificó de "delincuente" al empresario Alberto Samid, quien cumple una condena domiciliaria por evasión, y este miércoles dijo que lo que se venderá es "carne de segunda" que fue rechazada por otros países, y cuestionó que "en el país de la carne no se puede comer carne"."No opino sobre los dichos de Samid porque es darle demasiada importancia a un delincuente que cumple una condena", enfatizó.El Gobierno anunció el lunes un acuerdo para vender con hasta 30% de descuento diez cortes de carne, en el que participan el consorcio de exportadores ABC, los principales supermercados y algunas cadenas grandes de carnicerías.