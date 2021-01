El dólar blue bajó dos pesos a $154 y tocó su menor nivel en un mes

El dólar blue cayó hoy a $154 y llegó a su menor nivel en un mes, mientras la brecha cambiaria bajó al 76,7% y el Banco Central vendió alrededor de u$s 10 millones.El billete en el circuito financiero informal porteño perdió $2, tras permanecer a lo largo de cuatro jornadas consecutivas sin modificaciones y finalizar la semana anterior con una disminución acumulada de $3.En el segmento mayorista, la moneda norteamericana sumó nueve centavos, para llegar a $87,11.De ese modo, la brecha con el tipo de cambio informal se achicó al 76,7%.Desde el mercado señalaron que el Banco Central tuvo que vender nuevamente divisas para abastecer a la plaza cambiaria y estimaron que el balance diario negativo se ubicó en torno a los u$s 10 millones.En el sistema financiero habían estimado el martes que la autoridad monetaria había sacrificado unos u$s 80 millones, por lo que en dos días las ventas oficiales llegan a u$s 90 millones.El volumen negociado en el segmento de contado bajó a u$s 185,750 millones.En tanto, el contado con liquidación ascendió 0,4%, hasta los $150.37.El dólar bolsa, operación similar al "contado con liqui", también subió y llegó a $147,67.Operadores informales de la city porteña explicaron a NA que la cotización del blue registró en el último período una baja demanda, lo cual se suma a una oferta dinámica por la llegada de turistas extranjeros.Consideraron que ello podría llegar a modificarse cuando se sienta el impacto de las nuevas restricciones para vuelos internacionales de los Estados Unidos, Europa, Brasil y México.A ello se suma la oferta proveniente por las operatorias del contado con liquidación y dólar bolsa, que se ubican actualmente por debajo del precio del blue.Por su parte, el dólar minorista al que se puede acceder con un cupo de u$s 200, fue ofrecido a un promedio de $86,176 para la compra y a $92,444 para la venta, pero si se toman en cuenta los recargos por impuestos, el precio llega a $152,52.