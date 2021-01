La industria láctea advierte sobre el fuerte aumento de sus costos

La industria lechera alertó que los costos de la actividad treparon casi 50% el año anterior, mientras los aumentos de precios permitidos fueron del 7,4% promedio.



Ante esa situación, la Cámara de Productores de Leche Cuenca Oeste de Buenos Aires, la Unión de Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras, y la Cámara de Productores Lecheros USV Abasto pidieron que "no haya más intervención oficial sobre el mercado".



El informe que circula en la industria advierte que en otras actividades los precios subieron mucho más, como el pan (26%) o la carne picada (49%).



"El aumento de los costos durante el año se incrementó notablemente, dando un promedio del 49%. Este promedio incluye logística, materia prima, paritarias, energía. Todos estos rubros se han incrementado por encima de la inflación anual publicada por el propio INDEC, de un 36,1%, mientras que el promedio, por ejemplo, en las leches fluidas en sachet fue del 5%", asegura el reporte.



Además, el documento señala que los lácteos en Precios Cuidados subieron el año pasado un 7,4% y que "la mayoría de los productos se encuadran en el otro programa oficial que es Precios Máximos, y la mayoría han permanecido congelados durante todo 2020".



Añade que "esta situación de costos cercana al 50% y aumento promedio en precios de sólo 7%, genera quebrantos no solo en las empresas sino también en toda la cadena".



"Los mercados son la realidad en la que juegan dinámicamente quienes demandan productos/servicios y quienes los ofrecen. La manipulación de esa realidad trae siempre más perjuicios que beneficios", dijeron.



En lo que hace a exportaciones, entre enero y noviembre últimos se vendieron al exterior 343.532 toneladas de lácteos, un 30% por encima de igual período de 2019.



En valor, las ventas del sector lácteo superaron los u$s 1.000 millones.