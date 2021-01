"Tenemos que tener una economía tranquila que sea capaz de generar empleo"

Ante empresarios, sostuvo que "una de las tareas más importantes que enfrentamos desde el Gobierno nacional es resolver los problemas estructurales de Argentina".



El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este martes que la Argentina necesita "una economía tranquila que sea capaz de generar empleo, que no tenga inflación y que las empresas no enfrenten situaciones cambiantes".



Al exponer esta tarde en la Universidad Nacional de La Pampa, Guzmán dijo que "tener horizontes más largos y más ciertos hace todo más rentable".



En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda reconoció ?como en anteriores oportunidades- que "el problema fiscal es un problema serio y debemos atenderlo y necesitamos asegurar la sostenibilidad fiscal".



"Es necesario establecer un sendero para asegurar la sostenibilidad fiscal y no depender de la asistencia financiera del Banco Central", agregó el ministro.



Guzmán dijo también que en la actualidad "tenemos controles de capital estrictos que vienen de la crisis cambiaria de 2018" y que "necesitamos regulaciones macroprudenciales de capitales que respondan a objetivos de acumulación de reservas".



Al exponer ante un auditorio compuesto por alumnos, docentes y funcionarios provinciales, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que en la recuperación económica "el Estado juega un rol importante, activo en generar más demanda agregada".

"Por un lado, se necesita una política fiscal expansiva, pero por otro lado se necesita una sostenibilidad fiscal. Un Estado que tiene sus cuentas fiscales en orden, es un Estado fuerte", señaló el ministro.



Antes de exponer en la Universidad Nacional de La Pampa, en un encuentro con empresarios, Guzmán se pronunció a favor de la búsqueda de acuerdos y consensos para avanzar en el fortalecimiento de la Nación.



"Venimos a escucharlos y escucharlas. El diálogo es la base del fortalecimiento de la Nación", dijo el ministro durante una reunión que mantuvo con empresarios en la ciudad de Santa Rosa, adonde viajó junto con sus pares de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.



En la capital pampeana los ministros firmaron una serie de convenios junto al gobernador Sergio Ziliotto, recorrieron empresas del Parque Industrial de Santa Rosa y mantuvieron un encuentro con representantes de cámaras empresarias de la provincia.



Al hablar ante los empresarios, Guzmán dijo que "una de las tareas más importantes que enfrentamos desde el Gobierno nacional es resolver los problemas estructurales de Argentina. Tranquilizar la economía, como me gusta a mi decir".



Insistió, además, en que "la generación de trabajo se debe dar con una lógica federal".



El funcionario nacional señaló que la Argentina está en un "proceso de articular acuerdos, consensos", y subrayó "el compromiso por parte de quienes son parte del entramado productivo".



"Venimos a escucharlos y escucharlas. El diálogo es la base del fortalecimiento de la Nación", subrayó el ministro.



Esta es la cuarta visita que emprende el titular del Palacio de Hacienda por provincias desde el 8 de enero pasado, en las que ya incluyó a Neuquén, Entre Ríos y Chaco.