La balanza comercial arrojó un superávit de u$s 12.528 millones en 2020

La balanza comercial registró en 2020 un superávit comercial de u$s 12.528 millones, lo cual representó una baja interanual del 21,6%, informó hoy el INDEC.

En diciembre último sufrió un déficit de u$s 364 millones, y se ubicó muy por debajo de igual mes del 2019, cuando había alcanzado un superávit de u$s 2.241 millones.



En todo el año las exportaciones llegaron a los u$s 54.884 millones, lo que significó una caída interanual del 15,7%.

En el mismo período, las importaciones totalizaron u$s 42.356 millones, con un descenso interanual del 13,8%.

En el último mes del año anterior las exportaciones alcanzaron u$s 3.544 millones, disminuyeron un 34,1% interanual y se contrajeron 20,3% con relación a noviembre.



Esa caída significó que las ventas al exterior se achicaran en u$s 1.830 millones, con una caída en las cantidades vendidas del 33,8%, y una baja en los precios internacionales del 0,4%.

Las importaciones en diciembre alcanzaron a u$s 3.908 millones, aumentaron 24,7% interanual y disminuyeron 4,2% respecto de noviembre.

Las compras al exterior crecieron u$s 775 millones, con un aumento del 30,2% en las cantidades exportadas y una disminución en los precios del 4,2%.