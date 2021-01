El gobierno garantizó el abastecimiento de cortes de carne con descuentos

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó hoy que el Gobierno va a garantizar el abastecimiento de cortes de carne con descuentos de hasta el 30% y estimó que esa iniciativa podría extenderse más allá del 31 de marzo."Vamos a negociar una buena cantidad de tonelaje para la oferta mensual, porque tiene que estar garantizado el abastecimiento. Y si viéramos que no alcanza, vamos a revisar la distribución y negociar mayor oferta", sostuvo la funcionaria.Según la integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo, "la idea es que esté bien abastecido"."Buscamos que funcione como señal y que se vaya copiando este tipo de ofertas. Es un programa federal. No es completo, pero sin dudas es un gran avance", señaló."Se trata de ocho cortes con rebajas importantes con respecto al precio actual, retrotrayendo los valores a los de noviembre, cuando se detectó una acelerada de precios de distintos cortes, en especial del asado, que vuelve a 399 pesos el kilo", resaltó.En declaraciones radiales, Español reconoció además que no se podría aplicar la misma medida para las frutas y verduras, debido a la complejidad de este sector."Se trabajó mucho sobre las góndolas y frutas y verduras son más complejos porque tienen otra conformación estructural. El sector de carnes tiene actores más representativos y más concentrados que frutas y verduras, que tiene atomización en distribución y comercialización", puntualizó.