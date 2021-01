El dólar “blue” operó estable y el Banco Central compró divisas

Política El Presidente mantuvo una comunicación con la canciller alemana Angela Merkel

El dólar blue se mantuvo hoy en $156, mientras que subieron las cotizaciones financieras, en otra jornada en la que el Banco Central sumó reservas.El dólar MEP o bolsa subió 0,5%, a $146,67, y el contado con liquidación avanzó 0,8%, a $149,93.La autoridad monetaria compró u$s 10 millones, según fuentes del mercado, y acumula un saldo favorable de u$s 350 millones en el primer mes del año.El dólar mayorista se ubicó en $86,91 y sumó 34 centavos por encima del cierre del viernes último, mientras que el oficial aumentó 25 centavos y alcanzó los $ 92 en el Banco Nación, y en el promedio entre bancos se ubicó en $92,35.El denominado dólar ahorro avanzó 58 centavos, hasta $152,38.La brecha entre el dólar contado con liqui y el mayorista se afianza por encima del 70%.Los dólares financieros tocaron cotizaciones máximas de los últimos dos meses, con el contado con liqui alcanzando los $150, pero sigue por debajo del "solidario", que superó por primera vez los $152.El dólar blue se planchó por cuarta jornada consecutiva, a $156, su menor valor en un mes, tras caer la semana pasada $3, y alcanzó su tercera baja semanal consecutiva en los cinco días hábiles previos.La brecha entre el billete informal y el segmento oficial perforó el 80%, al ubicarse en 79,5%, el nivel más bajo en un mes y medio, tras tocar a fines de 2020 el 97%.Las ventas iniciales de dólares del Banco Central, para pedidos de compra sin cobertura, fueron reemplazadas por las adquisiciones efectivizadas en el último tramo del día, absorbiendo todo el excedente de divisas.Según fuentes de la city porteña, el volumen operado ascendió a u$s 208,3 millones.