Congelan cuentas a quienes compraron dólar Bolsa y lo vendieron como “blue”

Los $ 7 de diferencia que hay entre el precio de venta del dólar Bolsa en $ 146 y el precio de compra del blue en $ 153 es la tentación de muchos ahorristas que hacen este rulo, sin saber que el banco, la UIF y la AFIP los están monitoreando con lupa.Los bancos pueden tardar en detectar estas transacciones, pero finalmente lo hacen, y con el correr de los días son cada vez más a quienes están agarrando. Por otro lado, también estás, extractos bancarios y por supuesto, la justificación de ingresos, pues está monitoreando y auditando a todo este público.El problema es cuando se empieza a hacer el rulo: o sea, se parte con pesos, se los transfiere al bróker, se compran dólares y se saca turno en el banco para retirarlos por ventanilla.Hasta ahí todo bien,, y otra vez saca turno para poder retirar esos billetes.Según anticipan en la City, se vienen cierres masivos de cuentas porque los bancos están agarrando a todos estos ahorristas que hicieron el rulo y les deben hacer un ROS, por las siglas de reporte de operación sospechosa, que debe informarse a la UIF.. El banco los engancha cuando van a retirar los dólares. Si ganan $ 80.000 en blanco no pueden hacer transacciones que sumen u$s 10.000, porque parte con u$s 2000, pero al hacerlo cinco veces suman u$s 10.000. Pero no pueden justificar la venta en blue", revelan en las mesas."Vos tenés un cupo para ingresar pesos al sistema que depende de tu edad y salario, ese cupo es relativamente fijo y se actualiza por inflación, si hay un ingreso considerable que te come el cupo y te deja por encima, te van a pedir papeles respaldatorios, sueldos, declaración de ganancia, o el boleto de compra-venta de una casa, algo que lo explique", detallan en off the record."No va por cupo mensual, el cupo es anual, de cuatro veces el salario o ingreso percibido. Si vos hacés el rulo con el equivalente a tu salario, o sea es un capital que ya tenés, pero entrás y salís, es muy probable que en dos o tres meses te comas el cupo anual que tenés, y eso termina en un ROS., pero quedaste manchado en todo el sistema, lo hacés con otro banco y terminás siendo un paria", comentan.Cada banco tiene su sistema de seguimiento de lavado: "Al irse a otro, puede que te abran la cuenta, pero te hacen seguimiento, si volvés a hacer el rulo inmediatamente te meten el ROS y te llaman. Los compliance de los bancos se comparten todo, es como un clearing, pues se lo exige la UIF. Hay algoritmos actuariales que determinan el riesgo bancario del cliente", advierten en el sector. Fuente: (ElCronista).-