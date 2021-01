Hipotecarios: las cuotas de crédito UVA no superarán el 35% del ingreso familiar

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que las cuotas de los créditos basados en las Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) no superarán "el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar"."Ningún crédito va a superar el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar", dijo Ferraresi a Radio 10.El ministro informó que "tras 10 meses congelamiento, para febrero el aumento para los que tomaron crédito por menos de 120.000 UVA se ajustará un 6% y para los de más de 120.000 UVA, un 9%"."Con un aumento salarial promedio del 35% hemos cuidado a los más vulnerables en este aspecto", señaló Ferraresi, que aclaró que a partir de junio "la fórmula UVA no existirá más sino que ajustará por crecimiento salarial".El funcionario subrayó que "la vivienda debe ser un derecho y el Estado ordenar las herramientas para que eso suceda"."El Estado tiene que estar presente para como nos dice el Presidente (Alberto Fernández): 'Primero los últimos'", agregó.En ese sentido, Ferraresi explicó que para las nuevas construcciones "hay dos cambios conceptuales", que consisten en que "no existen más las viviendas sociales sino que tiene que ser para ascenso social" y que cada beneficiario "pagará en función del ingreso que tenga y no según un sistema de calificación bancaria".El ministro expresó que "el recupero (del crédito) va a ser solidario, todo el mundo va a pagar en base a lo que gane, esto va a permitir que la gente se desarrolle en el lugar donde nació"."El arraigo se genera a partir de las oportunidades y es en eso en lo que estamos trabajando", completó Ferraresi.