El ministro Guzmán destacó que la economía lleva "cuatro meses de recuperación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó hoy que el nivel de actividad ya lleva "cuatro meses de recuperación", aunque reconoció que la mejora todavía es "heterogénea", porque no abarca a todos los sectores de la misma forma."Hoy tenemos una economía que lleva cuatro meses de recuperación, de manera heterogénea, pero que se está volviendo más sólida por las políticas públicas que se pudieron ejecutar", destacó el ministro en una visita a la provincia del Chaco.Sostuvo que existe un "desafío similar tanto en la Nación como en el Chaco: apuntar a una economía inclusiva que genere trabajo y le agregue valor a la economía, que es necesario para la estabilidad".Guzmán asistió en esa provincia a la asunción de Santiago Gómez Pons, su ex jefe de gabinete, como nuevo ministro en el gobierno provincial de Jorge Capitanich.Al referirse a la reestructuración de la deuda nacional, el ministro afirmó que necesitaban "redefinir compromisos que podamos cumplir" y señaló que "estos lineamientos son los que tienen que respetar las provincias si quieren resolver los problemas, y que sea sostenible en el tiempo".En su discurso el ministro reiteró que la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) será reemplazado por el Repro II y el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por otros programas.El ministro afirmó que el Estado tendrá "un rol activo en la recuperación, impulsando la demanda agregada y propiciando las condiciones para que haya una mayor capacidad productiva y sea un multiplicador de la economía en el sector privado"."Esto es algo que siempre en una situación de recesión debe ocurrir, el Estado tiene un rol en la recuperación, más en adoptar políticas en pos de más dinamismo productivo", añadió el ministro.Agregó que "hay que ir poniendo las cuentas fiscales en orden" y señaló que la reducción del déficit "es importante porque sabemos bien que se financian con deuda o con emisión monetaria, y eso termina generando problemas, que no queremos que vuelvan a suceder".Guzmán dijo que el Gobierno proyecta también "ir reduciendo de una forma consistente las necesidades de financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro".