IFE, ATP, alquileres y créditos UVA, en la agenda del gabinete económico

El Gobierno retomará hoy la reunión de rutina del gabinete económico. En ese marco, los ejes centrales girarán en torno al rebrote de coronavirus y la posibilidad de tener que volver a implementar una ayuda económica por parte del Estado para el sector privado, sobre todo considerando que podrá haber medidas restrictivas en el corto plazo.



Desde el Ejecutivo no descartan que la economía vuelva a resentirse ante un nuevo aislamiento social que se podría implementar en los próximos días para morigerar los contagios de covid-19.



De esta manera, el equipo económico encabezado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero discutirá este jueves la posibilidad de relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y adecuar la ayuda a las empresas a través del Repro II, un nuevo esquema de asistencia para el pago de sueldos que tiene un alcance más acotado que el plan que implementó el Poder Ejecutivo al inicio de la pandemia.





Lo que no habrá es una continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) tal como estuvo diseñado el año pasado. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, ese programa específico ya no volverá a implementarse.



El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró ayer en una entrevista radial que el ATP terminó a fin de año. “Fue pensado como un programa en el peor momento de la pandemia, tuvimos un momento con la mitad de la economía paralizada y había que pagar salarios del sector privado para que no tuviéramos un derrumbe, mayor daño”, remarcó.



Los niveles de actividad no terminan de recuperarse desde el primer impacto de la pandemia en marzo. El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al bono de Anses de $10.000, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores todavía golpeados, como el turístico o el de entretenimiento, y se implementaría mediante el Repro II.



El programa Repro (Recuperación Productiva) ya existía antes de la crisis sanitaria, pero el Gobierno decidió renovarlo y adaptarlo a una coyuntura en que algunos rubros particulares de la economía continúan con números de ventas o facturación deprimidos. Para eso, implementó el esquema que implica un pago de $9.000 por cada empleado y que está sujeto a distintos requerimientos, tal como lo hacía el ATP.



Según detallaron fuentes oficiales a Infobae, en diciembre, el primer mes de Repro II, unas 3.400 empresas pudieron acceder a la ayuda oficial para el pago de sueldos, lo que representó en total unos 110.000 trabajadores.



El programa estaba abierto a empresas de cualquier rubro, mientras que los sectores críticos eran atendidos por el ATP. Ahora esos rubros, los más golpeados por la pandemia, pasarán a engrosar los números del Repro II.



Por ejemplo, está previsto en la próxima ronda sumar a las prestadoras de salud. Incluso se asistirá en el pago de salarios de trabajadores temporales de rubros como turismo, gastronomía, salud y espectáculos, entre otros.



Días atrás, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo en Infobae que “si se vuelven a paralizar algunas actividades por un rebrote vamos a tomar políticas sociales excepcionales”.



De acuerdo a un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el conjunto de medidas de ayuda económica que implementó el Gobierno requirió unos $917.000 millones. Poco más de la mitad estuvo explicado por el IFE ($262.281 millones) y por el programa ATP ($226.853 millones).



Asimismo, el IFE tuvo un alcance de 9 millones de personas durante tres pagos bimestrales de $10.000 que realizó el Gobierno entre abril y noviembre. El programa incluyó a sectores que quedaron desprotegidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones a la circulación, como desocupados, trabajadores y trabajadores informales, personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B.



En tanto, el ATP llegó a cubrir, en el peor momento de la pandemia y con las restricciones de actividad y movimiento más rígidas en todo el país, los salarios de empleados de unas 234.000 compañías, principalmente comercio e industria. En esa primera ronda del Programa ATP, según estimaciones oficiales, la ayuda salarial incluyó a 2,3 millones de empleados en relación de dependencia.



Alquileres y créditos hipotecarios UVA



El equipo económico también discutirá hoy qué va a pasar con los alquileres y los créditos hipotecarios UVA.



El último día de este mes vencerá el decreto que dispuso el congelamiento de los montos de alquileres y los créditos hipotecarios con esta modalidad de unidades de valor que lanzó el macrismo.



Según la disposición, hasta el 31 de enero de 2021 los inquilinos tienen la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y se suspenden los desalojos por falta de pago. Sin embargo, desde la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat están trabajando en una posible extensión del decreto, que podría ser de uno o dos meses.



El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto (320/2020) mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto (766/2020) prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

