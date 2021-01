El dólar blue profundizó la baja y tocó su nivel más bajo en un mes

El dólar blue volvió a caer hoy, a $156, y tocó su nivel más bajo en un mes, mientras el Banco Central vendió unos u$s 50 millones.La divisa en el circuito financiero informal porteño había bajado el día anterior otros $2, por lo que en dos jornadas acumuló una merma de $3.El dólar mayorista, por su parte, saltó 14 centavos para ubicarse en $86,35.En lo que va de la semana, la moneda norteamericana sumó 65 centavos en el sector en el que operan bancos y empresas.La brecha con el dólar blue, de ese modo, se achicó a 80,6 por ciento.El Banco Central terminó nuevamente con un saldo negativo en su intervención diaria y, según estimaciones del mercado, vendió en torno a u$s 50 millones.Ello se suma a los u$s 40 millones que sacrificó el día anterior ante una disminución en la oferta privada, cuando cortó con una racha compradora que había logrado mantener por un mes.El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 194,243 millones.Durante la jornada anterior se había dado cierto repunte en el nivel de operaciones, dado que el lunes no hubo referencia en el mercado por un feriado en los Estados Unidos.En tanto, este jueves, las cotizaciones financieras continuaban con una firme tenencia alcista.El dólar bolsa, que consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares, avanzó a $146,78.El contado con liquidación, operatoria similar al dólar MEP, pero con la posibilidad de llevar divisas al exterior, escaló a $149,62.Los incrementos se dieron frente a la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de iniciar controles en sociedades de bolsa con el fin de inspeccionar la operatoria de los dólares financieros ante posibles incumplimientos de la normativa vigente.El dólar minorista, según un promedio publicado por el Banco Central, cotizó a $85,531 para la punta compradora y $91,764 para la vendedora.Si se suman los impuestos, el denominado "dólar ahorro" fue ofrecido a $151,40.