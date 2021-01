Cambios en YPF: Nielsen dejará la presidencia

Foto: Nielsen deja YPF

Guillermo Nielsen dejará la presidencia de la petrolera YPF y será reemplazado por el diputado nacional santacruceño Pablo González.



González, cercano al jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, es uno de los impulsores más firmes de la descentralización de YPF. El legislador propone crear una estructura operativa de la petrolera en Santa Cruz.



Según publica NA, desde el inicio de su gestión Nielsen estuvo aislado de la toma de decisiones de fondo sobre el negocio de la compañía.



Esas decisiones quedaron en manos del CEO, Sergio Affronti, impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras la recomendación del ex presidente de YPF y fundador de Vista Oil, Miguel Galuccio.



La posición de Nielsen se habría terminado de debilitar tras diferencias mantenidas con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sobre cómo encarar la reestructuración de deuda de la petrolera, indicaron en el sistema financiero.



El saliente presidente de la petrolera sería designado como embajador argentino en el Reino de Arabia Saudita, cargo diplomático en el que ya tuvo una experiencia similar cuando estuvo como representante nacional en Alemania entre 2008 y 2010 durante el mandato de Cristina Kirchner.



YPF está reestructurando sus obligaciones en medio de fuertes presiones de los acreedores.



La petrolera estatal busca refinanciar u$s 6.200 millones en bonos, postergando unos u$s 2.100 millones en pagos de la deuda hasta fines de 2022.



La compañía tiene niveles de inversión mínimos, tras sufrir dos trimestres con balances en rojo.



En tanto, días atrás González -ex vicegobernador santacruceño entre 2011 y 2015, y abogado con posgrado en energía- defendió la intención de descentralizar la actividad de YPF, y brindó números con los que destacó la actividad "relevante" que tiene la compañía en el sector energético.



Anteriormente había sido senador nacional (2011-2015), Consejero de la Magistratura de la Nación (2014-2015), jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz (2008-2011), fiscal de Estado (2003-2007), y diputado provincial (2007).



Su carrera en la función pública comenzó en la provincia en 1993, como asesor legal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), donde luego pasó a ser gerente en 1996.



El expresidente Néstor Kirchner ya era gobernador provincial desde 1991.



En 1994, fue director de la distribuidora de gas Distrigas, y entre 1999 y 2003 se desempeñó como subsecretario de Recursos Tributarios de la provincia patagónica.