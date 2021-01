AFIP investiga a 2.000 empresas por posibles incumplimientos del programa ATP

La AFIP investiga a unas 2.000 empresas incluidas en el programa de asistencia ATP, por probables incumplimientos para recibir esa ayuda oficial destinada al pago de salarios en medio de la pandemia.El organismo envió a 2.066 compañías notificaciones sobre "posibles incumplimientos" del programa, y ahora deberán presentar un descargo.Si el organismo comprueba incumplimientos con las condiciones previas fijadas por decreto, deberán devolver los fondos recibidos, con los correspondientes intereses, aunque aún no se conoce la modalidad.La AFIP realizó una investigación de las empresas sobre la base de datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Banco Central.Para acceder a ese subsidio sin devolución del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), las empresas no podían distribuir utilidades, recomprar acciones, comprar dólares o transferir fondos a firmas establecidas en paraísos fiscales, entre otros requisitos.Esas prohibiciones tienen vigencia hasta doce meses después del otorgamiento del beneficio para las empresas de menos de 800 empleados, y de 24 meses para las de más de 800 empleados.Según el decreto 332/20, que estableció el programa, los incumplimientos traen aparejados el consecuente decaimiento de los beneficios acordados y la consecuente obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional".Fuentes de la AFIP indicaron que la investigación también se extenderá a monotributistas incluidos en el programa que también tenían restricciones para realizar operaciones financieras.El programa ATP, iniciado tras el inicio de la pandemia, concluyó en diciembre último, estableció la ayuda estatal para el pago del 50% de los salarios del personal de empresas incluidas en el programa, y alcanzó a unos 2,3 millones de empleados en relación de dependencia.“La devolución incluye una multa y los intereses, pero el mecanismo se establecerá en los próximos días. La devolución será al Estado Nacional, puede ser al ministerio de Economía o al Banco Central en el caso de los créditos subsidiados, a la Anses o directamente a la AFIP, depende de la modalidad de la asistencia recibida”, explicó a Infobae Carlos Castagneto, titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.Aunque por el momento solo se trata de empresas, Castagneto adelantó que también se realizarán cruces con la información de los monotributistas que recibieron beneficios durante 2020 y que también tenían que cumplir con algunas restricciones para realizar operaciones financieras.“Los datos sobre los incumplimientos de alguno de los requisitos salen de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP en base a informes de la CNV y el Banco Central. Se está cruzando toda la información. El programa terminó en 2020 pero si este año hay incumplimientos se seguirá controlando y la devolución debe ser retroactiva, no solo del momento donde se incumplió algún requisito”, agregó el funcionario.“Lo primero que tienen que hacer las empresas es identificar qué requisito incumplieron y cuándo lo incumplieron. Porque las inducciones que se recibieron no lo especifican expresamente, solo dan cuenta de que se incumplió alguna de las restricciones que existen. Luego, las empresas tienen que analizar qué ATP deberían devolver, más los intereses. Es importante saber cuándo incumplieron la restricción porque las restricciones fueron cambiando y no es lo mismo una empresa con menos o más de 800 empleados”, explicó Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos.