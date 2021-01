El dólar blue bajó a $157 y el Banco Central vendió u$s 40 millones

El billete en el circuito financiero informal de la city operó este martes con una baja de $2 luego de permanecer estable en el inicio de semana.

En el sector mayorista el tipo de cambio sumó trece centavos para ubicarse en $86,21.

Tras los últimos movimientos, la brecha con el dólar paralelo quedó en 82,1 por ciento.



Según estimaciones del sector financiero, la autoridad monetaria cortó con la racha compradora y terminó el día con un balance negativo en su intervención.

Operadores calcularon así que el organismo tuvo que vender unos u$s 40 millones para abastecer de divisas a la plaza cambiaria.

El Banco Central logró adquirir dólares de manera sostenida a lo largo de un mes, pero este martes tuvo que vender por una menor oferta del sector privado.



En las dos primeras semanas del año había llegado a embolsar casi u$s 500 millones en medio de un clima de mayor tranquilidad financiera.

Durante la jornada se dieron intervenciones puntuales oficiales ante una merma en la corriente vendedora, indicaron desde el mercado.

Señalaron además que el volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 200,582 millones luego del feriado del lunes en los Estados Unidos.



El dólar minorista, según un promedio publicado por el Banco Central, cotizó a $85,498 para la compra y a $91,766 para la venta.

Si a ese precio se suman los recargos por los impuestos, llega a $151,40.

Por su parte, las cotizaciones financieras marcaron un firme ritmo al alza y el contado con liquidación llegó a $148,80, al tiempo que el dólar MEP saltó a $146,87.



Los incrementos se dieron frente a la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de iniciar controles en sociedades de bolsa con el fin de inspeccionar la operatoria de los dólares financieros ante posibles incumplimientos de la normativa vigente.