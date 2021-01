Cámara de Transporte comparte los reclamos de autoconvocados

El presidente de la Cámara Empresaria de Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (CETACER), Ricardo Wagner, indicó que el conflicto que mantiene gran cantidad de camiones varados en la zona del acceso al Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe y en otros puntos del país es llevado adelante por “autoconvocados que no pertenecen a la Cámara. Manifiestan puntos sobre gasoil, tarifas y cubiertas. Están a la espera de una contestación a un petitorio de parte del gobierno nacional”.Acotó que “ellos reclaman una tarifa que está en la carta de porte, pero el valor de referencia no se respeta”.“Tuvimos cuatro subas de gasoil en el mes, lo que agravará la situación, porque no se puede trasladar a los precios. Además, hay escasez de cubiertas en el mercado. Esperamos soluciones, en un contexto de pandemia donde está todo complicado”, declaró Wagner, quien reconoció que “la pandemia afectó. El transporte ha trabajado bien, pero los problemas de los costos, que no son de ahora, continúan”.