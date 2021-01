El Banco Central compró la cifra semanal de dólares más alta en un año

El Banco Central continúo esta semana fortaleciendo sus reservas. Compró u$s486 millones en la semana, la cifra más alta en un año, con lo que ya acumula compras por más de u$s500 millones en 2021. El viernes adquirió u$s70 millones, mientras que en simultáneo el dólar terminó a la baja en el segmento minorista por segunda vez en los últimos cinco días de acuerdo al promedio de Ámbito Financiero.El dólar "solidario", que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, cayó nueve centavos a $150,38 aunque terminó con un avance de 58 centavos en la semana, ya que el promedio minorista bajó cinco centavos a $91,14 (+ 35 centavos en los últimos cinco días), de acuerdo al promedio de bancos, que releva el BCRA. En el Banco Nación, en tanto, el billete minorista -sin los tributos- cerró a $90,75.Fuentes privados aseguraron que el Banco Central compró u$s70 millones y redondeó la mejor semana del último año con compras por u$s486 millones (en la semana terminada el 10 de enero de un año antes, habían sido u$s539 millones). De esta manera, acumula adquisiciones por más de u$s500 millones en el mes.El volumen negociado bajó a u$s170 millones, sin que tuviera influencia el feriado del lunes próximo en los Estados Unidos."El Banco Central está comprando reservas desde diciembre y, aunque su poder de fuego sigue en niveles muy bajos, la corrida (cambiaria) pareciera haberse relajado. Ahora bien, uno de los factores que relajó las presiones fue el mayor control de importaciones, no con un criterio productivo, sino cambiario", dijo la consultora Ecolatina.La última rueda de la semana exhibió otra vez una relativa fortaleza de la oferta genuina, siempre en un contexto de marcada estabilidad de la cotización dentro de los parámetros definidos por el Banco Central para la fecha.Máximos en $85,74 y mínimos en $85,73, resaltaron la estabilidad con la que operó el dólar mayorista, con un menor nivel de actividad que en los días anteriores. La oferta privada se mantuvo siempre ejerciendo un dominio en el desarrollo de las operaciones, permitiendo que la autoridad monetaria registrara otro día más con saldo a favor por su intervención.En los cuatro primeros días de esta semana, los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por 659.739 millones de dólares, marcando un nuevo récord en casi un año, dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.En este contexto, las reservas brutas internacionales del BCRA cerraron la semana en los u$s39.807 millones, lo cual implicó una suba de u$s349 millones en la semana.Por segunda jornada consecutiva, el dólar CCL ascendió un 0,3% (49 centavos) a $146,29, con lo que la brecha con el oficial se amplió al 70,6%. Por su parte, el MEP o Bolsa se mantuvo prácticamente estable ya que arrojó un ínfimo retroceso de tres centavos para cerrar en los $145,39 (spread del 69,6%). En la semana, subieron un 0,7% ($1,04) y un 0,2% (33 centavos), respectivamente.El economista Gustavo Ber puntualizó que "los dólares financieros siguen amagando con repuntar, pero rápidamente las intervenciones van regulando el ritmo del reacomodamiento en busca de ir amortiguando la mayor demanda por cobertura y las preocupaciones por efectos de emisión monetaria".La CNV dispuso el lunes la reducción del plazo de parking (permanencia de los activos en cartera) de 48 a 24 horas para las operaciones del dólar MEP en busca de ir normalizando el mercado; pero, por otro lado, impuso nuevas restricciones para la operatoria de dólar CCL, al limitar a 100.000 nominales las ventas semanales de títulos en dólares por cuenta."En momentos que el Banco Central controla la suba del dólar, sería muy bueno que directamente desaparezca el parking, lo que generaría una menor especulación y se liberaría el mercado de bonos principalmente, ya que se tratan de instrumentos que sirven para cubrirse de la devaluación y de la inflación", explicó un economista privado.Mientras tanto, los inversores siguen atentos a las novedades en torno a las negociaciones del Gobierno con el FMI.El miércoles, según publicó Ámbito, la administración del presidente Alberto Fernández estaría buscando el aval del FMI para impulsar una reforma impositiva que eleve la presión tributaria, simplifique el sistema impositivo y suba las penas para los evasores. De contar con ese aval, se lanzaría la propuesta para ser tratada por el Congreso.El dólar blue cerró estable este viernes por segunda jornada consecutiva, a $159, de acuerdo a relevamientos de Ámbito en cuevas de la city porteña. De esta forma, la brecha del billete informal con el oficial mayorista se mantuvo al 85,4%, después de tocar a fines de 2020 el 97%.El paralelo, que había bajado $5 en los primeros cinco días hábiles del año, acumuló un retroceso de $2 esta semana.La cotización informal pareció encontrar un techo momentáneo de $169 en el primer día hábil del mes. Desde ese nivel alcanzado a mitad de la jornada, reapareció la oferta e hizo descender al paralelo hasta un mínimo de $160 entre martes y miércoles.Tras tocar un pico de $195 a fines de octubre de 2020, el blue comenzó a recorrer un sendero a la baja que llevó la cotización hasta los $146 el 10 de diciembre. Desde allí, producto de una renovada demanda de dólares desde el sector privado como cobertura antes de fin de año, retomó su tendencia alcista. Como resultado de este comportamiento, en diciembre exhibió un incremento de $11 (7,1%).El dólar subía a un máximo de casi cuatro semanas contra una cesta de divisas el viernes, ya que datos económicos que mostraban el permanente impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía impulsaron la demanda por la moneda para refugio.Los datos del viernes mostraron que las ventas al por menor en Estados Unidos cayeron por tercer mes consecutivo en diciembre, cuando la economía perdía empleos y se tomaban nuevas medidas para frenar la propagación de COVID-19, una señal más de que la economía perdió velocidad a finales de 2020.Los débiles datos arrastraron a los rendimientos de los bonos Tesoro estadounidense y las acciones estadounidenses cayeron, ya que los inversores se volvieron más reacios al riesgo el viernes."Siento que después de todo el optimismo por las vacunas, ahora estamos viviendo la realidad de un despliegue muy lento, que está pesando mucho en la actividad empresarial", dijo Juan Pérez, operador principal de divisas de Tempus Inc."Hasta que no tengamos más garantías sanitarias, los mercados no seguirán floreciendo a pesar de cualquier ayuda financiera que pueda estar en camino", dijo Pérez.El presidente electo Joe Biden reveló el jueves una propuesta de casi 2 billones de dólares para abordar el daño económico de la pandemia COVID-19 que incluía 20.000 millones de dólares para la distribución de vacunas y 50.000 millones de dólares para pruebas.El dinero se suma al de un proyecto de ayuda de 982.000 millones de dólares aprobado en diciembre, y más que triplicando los fondos asignados a los gobiernos estatales y locales para la distribución de vacunas.El índice dólar ganaba un 0,50% a 90,721, a punto de terminar la semana con un alza de un 0,7%, su mayor avance en 11 semanas.El aumento de las infecciones de coronavirus también redujo el apetito por riesgo, luego de que los casos diarios en China alcanzaron su nivel más alto en más de 10 meses.El repunte del dólar desde mínimos de tres años, que comenzó la semana pasada, podría tener algo más de espacio si el estado de la economía empeora, pero las perspectivas a largo plazo de la moneda siguen siendo débiles, según analistas. (Ámbito Financiero)