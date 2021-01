Afirman que cayeron las reservas turistas en Entre Ríos para la segunda quincena

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, señaló que las nuevas restricciones “han sido un condicionante, porque los turistas se asustaron y las reservas cayeron”.



Schey informó además que “han cerrado en el sistema turístico entrerriano un 40% de las empresas y sobre el 60% que está diezmado, contemplando un aforo que en muchas ciudades es del 50%, se está trabajando sobre un 30%”. Por tanto, “si analizamos todas las restricciones, tenemos una ocupación de un 10 a 15%, comparado con el año pasado es totalmente nulo que lo que se está vendiendo. Esto lamentablemente nos va a terminar quebrando a muchos y no vamos a poder sostenerlo”, admitió.



Explicó que cuando se habilitó el turismo “fue un boom, la gente se entusiasmó muchísimo, pero ahora con todas las publicidades que está realizando el propio gobierno, los termina induciendo a que no vengan a visitarnos”.



Para el dirigente, las restricciones nocturnas de 1 a 6 no afectan a las familias “que son las que nos visitan en la provincia, porque no andan a altas horas”. Asimismo negó que el turismo impacte sobre las olas de contagio, teniendo en cuenta que estuvo cerrado desde el 19 de marzo. Adjudicó ese incremento a las fiestas clandestinas.



Schey sostuvo que “con falta de presupuesto de la provincia y las directivas poco claras del Ministro de Turismo hacia sus Secretarías, no se ve reflejado un trabajo que invite a los grandes centros emisores a que vengan los turistas a visitarnos”.



En ese sentido, evaluó que la información fue “mal empleada” y que hubo una “la falta de determinación del ministro de Turismo de dar políticas claras de marketing para mostrar que Entre Ríos es segura y se puede venir a vacacionar”. Ante esto, “el turista eligió no venir y esperar”.



En la provincia el turismo interno “habitualmente es muy poco”, prepondera el visitante de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, detalló.