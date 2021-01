El FMI espera que Argentina defina un plan para "estabilizar" la economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aguarda que la Argentina defina un plan de mediano plazo para "estabilizar la economía y restablecer la confianza", protegiendo a los sectores "más vulnerables".



Así lo afirmó el vocero del organismo multilateral, Gerry Rice, al confirmar que en las próximas semanas se retomará el contacto directo con funcionarios argentinos para diseñar el programa financiero que reemplazará al stand by vigente desde 2018, por unos u$s 45.000 millones.



"Compartimos la opinión de las autoridades de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a los más vulnerables y establezcan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", señaló.



"Nuestras conversaciones con las autoridades argentinas continúan. Esas discusiones entre el gobierno argentino y el equipo del FMI seguirán en el próximo período", dijo.



Sostuvo que el Gobierno argentino "continúa trabajando en el diseño de su plan económico de mediano plazo y discutiendo las medidas específicas para su implementación, para apuntalarlo con un amplio apoyo político y social".



"Tuvimos un breve descanso en el diálogo durante el período de vacaciones, pero esperamos que el ritmo de las reuniones, todas virtuales, aumente en las próximas semanas", dijo Rice en Washington.



En su primera conferencia del año, Rice recordó que "por supuesto Argentina, como otros países, está también enfrentando el desafío de la pandemia y las cuestiones sanitarias y humanitarias relacionadas".



Al ser consultado sobre las restricciones impuestas por el país a las exportaciones de maíz, Rice sostuvo que el FMI "no estuvo en contacto por este tema".



El vocero eludió responder sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno y se limitó a aclarar: "No tengo mucho más para agregar, las discusiones continúan".



Insistió en que el organismo comparte "la visión de las autoridades referida a la necesidad de un cuidadoso balance en el conjunto de las políticas con el objetivo de lograr la estabilidad, y por supuesto, como dije, Argentina está enfrentando la pandemia, como sucede con otros países".