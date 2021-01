Disminuyó el área de sequía en Entre Ríos y prevén más "lluvias generalizadas"

En toda la zona central y norte del país, se presentaron las primeras precipitaciones de lo que va del año entre el domingo y el lunes pasado. Las lluvias fueron de gran cobertura y aunque no de gran volumen en forma generalizada, al menos han dado un respiro al sector rural.Sobre la provincia de Entre Ríos las lluvias mayormente encontraron un piso en los 20 milímetros, con máximos zonales por encima de los 40 y un registros cercanos a los 60 en la zona de influencia de Chajarí.“Este primer frente del año, se fortalecerá con otro a partir de este viernes. Las nuevas lluvias servirán para afianzar las mejoras del muy exigido paso que llevan las sojas implantadas temprano y las sembradas en segundas fechas. También hay maíces que requieren estas precipitaciones”, señalaron desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.“Podemos decir que la frecuencia de precipitaciones presentará una progresiva tendencia creciente conforme avancemos hacia el mes de febrero”, señalaron desde la Bolsa de Cereales.Las precipitaciones no están aportando el volumen de agua suficiente como para reconstituir la humedad de los perfiles, pero al menos han bastado para que“El sábado puede ser otro día de lluvias generalizadas. No se puede garantizar el volumen. Las expectativas no deben ponerse en acumulados importantes, es más bien para esperar una sorpresa. Lo más probable es que predominen registros cercanos a los 20 milímetros”, señalaron desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y completaron: “Si consideramos que llovió el lunes y se validan las precipitaciones del sábado, estamos cortando los extendidos períodos secos de más de dos semanas”.