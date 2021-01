El ministro Guzmán se refirió al origen del reclamo de la deuda a Entre Ríos

“Con respecto a la situación de la deuda, hay una situación muy clara. A partir del año 2018, el país comenzó a experimentar una profunda crisis cambiaria que tornó insostenibles, a las deudas en moneda extranjera y el mundo reconoció, que Argentina no tenía capacidad de repago de las deudas en dólares, de acuerdo a los términos originales”, explicó Guzmán a Elonce TV y agregó que “la Nación reestructuró su deuda, obteniendo una reducción y alivio sustancial de los pagos programados de la deuda en dólares. Por eso, todas las provincias, tienen que entender que hay una sola caja en dólares y es la única para todo el país, que resulta de la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa”, describió.Al respecto, el ministro de Economía sostuvo que “por tal motivo, las provincias, para proteger a sus ciudadanos y en parte, y con coordinación armónica entre todo el país, es necesario que respeten los lineamientos que se ha trazado y eso, es algo que el Gobierno de Entre Ríos, viene realizando y es un ejemplo, junto a otras provincias como Buenos Aires o Chaco, en la línea de buscar los intereses que se deben defender y buscar una reestructuración que deje a la deuda en una situación sostenible y no que tiempo después, se enfrenten los mismos problemas”, remarcó Guzmán a Elonce TV.“Hay acreedores que no lo entienden y ese es el caso que está viviendo Entre Ríos, que actuó de buena fe, presentando una propuesta totalmente sensata y alineada con los preceptos de sostenibilidad. Pero hay acreedores, que inclusive, han estado comprando deuda, a precios muy bajos y ahora, piden pagos que no están alineados con lo que el mundo ha reconocido, que es la capacidad de pago de Argentina, ni tampoco con lo que son las tasas de interés internacionales”, resumió el ministro sobre la situación de la provincia y agregó que “la Nación apoya absolutamente las gestiones de Entre Ríos”.AMPLIAREMOS