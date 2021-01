Carrefour podría cambiar de dueños: recibió una oferta millonaria

La cadena de supermercados francesa Carrefour, con presencia en la Argentina, recibió una oferta de compra por parte del grupo canadiense Couche-Tard por casi US$20.000 millones; en este contexto, las acciones de la compañía se dispararon un 13,4% en la bolsa de París.



Sus acciones lideraron las ganancias en el CAC 40 de París, mientras que las de su rival francés Casino subieron un 3,9%.



Couche-Tard anunció que presentó una oferta no vinculante por el grupo francés a 20 euros por acción, principalmente en efectivo, aunque no dio más detalles sobre su visión de las compañías combinadas, asegura la agencia Reuters.



La oferta planteó preguntas sobre la posibilidad de recortes de costos o ahorros en las compras, dice un cable de la agencia. Carrefour tiene 320.000 empleados en todo el mundo. Si el acuerdo prospera, Couche-Tard entraría en territorio nuevo, ya que su negocio se centra principalmente en estaciones de servicio en América del Norte.



Según AFP, las discusiones son "preliminares" y no significan que la operación vaya a realizarse. Couche-Tard es un grupo con 130.000 empleados en el mundo y un volumen de negocios de poco más de US$54.000 millones, especialista de las redes de gasolineras (concentran más del 70% de sus ventas) y las tiendas de pequeño formato.



El grupo canadiense indicó que quiere expandirse en el sector muy competitivo de la gran distribución, y que busca para ello un socio importante, dice AFP. De acuerdo con la agencia, Carrefour demostró interés en la oferta y examinará el proyecto.



Carrefour nació a fines de la década del 50 en Francia y está presente en una treintena de países alrededor del mundo. En la Argentina, la cadena tiene presencia desde la década del 80. Hoy vende a través de canales online, tiendas de grandes superficies y almacenes.



Carrefour Argentina tiene más de 590 sucursales de su cadena de supermercados en la Argentina, con presencia en 22 provincias, bajo las marcas Carrefour, Market, Express y Maxi.

Fuente: La Nación