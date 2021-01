El precio de la soja se disparó por encima de los 521 dólares

El precio de la soja subió hoy a u$s 521,11 en el mercado de Chicago, tras un informe difundido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que prevé una cosecha menor a la esperada por los especialistas.



El contrato a marzo de la oleaginosa subió u$s 16,81 y se ubicó en el máximo nivel en seis años y medio. El alza fue acompañada también por una suba en los contratos para el maíz, que avanzaron u$s 9,84, a u$s 203,64.



El reporte del USDA advirtió que la producción de soja en Estados Unidos se ubicaría en 112,6 millones de toneladas. Es un nivel menor a lo esperado por el mercado, lo que explica el alza de las cotizaciones.



Para el hemisferio Sur, el USDA estimó una producción de 133 millones de toneladas en Brasil, 1,6 millones por encima de las proyecciones de mercado.



En el caso de la Argentina, aguarda una cosecha de 48 millones, 400.000 toneladas por debajo de lo esperado por los expertos.