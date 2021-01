Productores realizaron asamblea sobre la rotonda de Crespo

Sectores que representan a la actividad agropecuaria en Entre Ríos se concentraron en la rotonda de Crespo este domingo por la tarde, en rechazo a la decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de maíz hasta marzo. Hicieron una asamblea que fue la antesala del paro de comercialización que comenzará este lunes en todo el país."El maíz es el detonante; es una medida que no tiene ningún sentido, porque el maíz en la Argentina sobra. En febrero empiezan a ingresar los primeros maíces de esta campaña de la zona norte. Por lo tanto cerrar la exportación de maíz cuando no tenés necesidad, no tiene mucho sentido", dijo el vicepresidente segundo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Flavio Izaguirre a Uno.Luego consideró que la campaña en Entre Ríos comienza en marzo o abril, por lo que se "tiene maíz de sobra para abastecer el mercado interno, tanto para la ganadería, la avicultura y para el sector porcino". Enseguida planteó que se trata de "un problema más ideológico, que de mercado".Tres de las cuatro entidades del sector rural convocaron al lock out para este lunes: Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). No se sumó en esta oportunidad la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). La medida empieza a la hora cero de este lunes y se extiende hasta las 24 del miércoles.